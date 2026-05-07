En el marco del Día de la Madre, se destaca que más de 6 millones de mujeres en el Perú lideran sus propios negocios y enfrentan el reto de equilibrar ingresos variables con los gastos fijos del hogar. Para lograr la tranquilidad financiera, es fundamental implementar hábitos como el registro detallado de ingresos, la planificación del mercado y el uso de la regla del 50-30-20 para distribuir el presupuesto.

En este Día de la Madre, BIM, la billetera móvil Comparte cinco formas prácticas y súper simples para organizar los gastos y llegar con tranquilidad a fin de mes, sin descuidar el emprendimiento.

Crea un presupuesto que puedas cumplir:

Registra todos tus ingresos y gastos, desde lo grande hasta lo pequeño. Luego ordénalos por categorías como vivienda, alimentación, transporte, educación y salud y define un límite por categoría. Para un mayor control, revisa tus gastos cada semana.

Planifica tu mercado:

Antes de comprar, arma un menú para la semana y haz una lista de compras basada en eso. Prioriza productos no perecederos y evita compras por impulso. Haz de los “gastos hormiga” tu peor enemigo.

Define los porcentajes de tus gastos:

Si quieres ahorrar, la regla del 50 30 20 debes usar. El 50% resérvalo para necesidades básicas, el 30% para gustos o caprichos y el 20% para ahorro o para pagar deudas. No tiene que ser perfecto, lo importante es tener una guía clara.

Evita endeudarte y pagar a destiempo:

Si necesitas financiar una compra, compara opciones y fíjate en la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), que es la medida más precisa para evaluar el costo total. Hoy, pagar tus prestamos es más sencillo desde el celular, con BIM puedes pagar las cuotas de préstamos con Compartamos Financiera, Adra, Kori, Financiera Efectiva, Caja Los Andes, Credivisión y Prisma, en simples pasos. Así ahorras tiempo, evitas traslados y te proteges al hacer el trámite desde el celular.

Crea un fondo de emergencia, aunque sea pequeño:

Aparta un monto fijo apenas recibas ingresos. Este dinero, te salvará en un momento de emergencia, y te ayudará a evitar endeudamiento de alto interés, evitando el estrés financiero.

Para muchas mamás, cada sol cuenta. Por eso, pequeños hábitos como anotar gastos, planificar el mercado y separar un monto para emergencias ayudan a sostener el hogar incluso cuando los ingresos cambian. Y con herramientas digitales como BIM, que permiten realizar pagos sin ir a una agencia, también se gana algo valioso, tiempo, para la familia y para el negocio.