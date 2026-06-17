El mes de junio es considerado el “examen de mitad de año” para todos los emprendedores en el Perú. Con una informalidad que afecta a más del 80% de las micro y pequeñas empresas (MYPE), tener las cuentas claras no es solo un deber con la Sunat, sino la mejor estrategia para hacer crecer tu dinero.

Muchos empresarios se enfocan solo en vender, pero descuidan el registro de los ingresos. Este desorden puede terminar en multas o embargos justo antes de la campaña más importante del año: Fiestas Patrias.

Para evitar problemas y arrancar julio con buena liquidez, los especialistas de Siigo Nube recomiendan seguir este sencillo checklist táctico:

1. Junta todas tus ventas (físicas y digitales)

Si vendes en tu local, pero también por WhatsApp, Instagram o Facebook, es momento de unificar todo. Tras seis meses de trabajo, debes asegurar que cada ingreso digital esté registrado en tiempo real. Esto te evitará desbalances financieros ante las nuevas normas de fiscalización digital del gobierno.

2. Verifica tus comprobantes con la Sunat

Para evitar sorpresas y multas futuras, revisa que todas las boletas o facturas que emitiste hayan sido aceptadas correctamente por la Sunat. Usar un software administrativo actualizado te ayudará a ver al toque si hay algún comprobante rechazado, sin que necesites ser un experto contable.

3. Calcula tu verdadera ganancia

¡No confundas la plata que hay en caja con tu utilidad real! Separa y calcula lo que te toca pagar de impuestos (IGV y Renta) acumulados en estos primeros seis meses. Solo así sabrás cuánto dinero neto te queda para reinvertir con seguridad en la campaña de julio, protegiendo tu capital de trabajo.

4. Separa las cuentas personales de las del negocio

Aprovecha el cierre de junio para limpiar tu contabilidad. No uses la plata de la empresa para tus gastos familiares. Mantener esta separación desde enero te ayudará a tener una estructura profesional, lo cual es clave si más adelante quieres pedir un crédito financiero para crecer.

El dato:

Administrar un negocio con las herramientas del pasado pone en riesgo tu patrimonio. Utilizar sistemas modernos en la nube te permite saber qué productos te dejan más dinero y dónde debes recortar costos para ganar más.