En el Perú, miles de personas encuentran en el emprendimiento una oportunidad para generar ingresos y sacar adelante a sus familias. Sin embargo, iniciar un negocio es solo el primer paso. El verdadero desafío es lograr que ese esfuerzo se mantenga en el tiempo, incluso cuando bajan las ventas, aumentan los costos o aparecen nuevos competidores.

Para Roberto Percca, gerente de Desarrollo del Emprendedor y especialista del Consultorio Financiero de Mibanco, la sostenibilidad de un negocio depende, sobre todo, de una buena gestión financiera. “Un emprendimiento puede tener buenas ventas, pero si no conoce sus costos, no separa su caja y no planifica, puede quedarse sin liquidez. Crecer de manera sostenible significa avanzar sin perder el control”, explica.

Conoce cuánto necesitas vender

Uno de los errores más comunes entre los emprendedores es no saber cuánto deben vender para cubrir todos sus gastos. Por ello, es fundamental calcular el punto de equilibrio, es decir, el monto mínimo de ventas necesario para cubrir costos como alquiler, servicios, sueldos, insumos y otros gastos operativos.

Conocer esta cifra permite fijar metas realistas y saber cuándo el negocio realmente empieza a generar ganancias.

Separa el dinero del negocio de tus gastos personales

Utilizar la caja del negocio para cubrir gastos familiares puede afectar seriamente la estabilidad del emprendimiento.

Lo recomendable es asignarse un ingreso fijo y mantener separadas las finanzas personales de las del negocio. Así será más fácil controlar el dinero disponible, planificar inversiones y evitar problemas de liquidez.

No pongas todos los huevos en una sola canasta

Depender de un solo producto, un único cliente o una campaña específica aumenta el riesgo para cualquier emprendimiento.

Los especialistas recomiendan diversificar la oferta con productos complementarios, nuevos servicios o canales de venta que permitan mantener ingresos durante todo el año y afrontar mejor las temporadas de menor demanda.

Reinvierte, pero con planificación

Cuando el negocio empieza a generar mayores ingresos, muchos emprendedores deciden expandirse rápidamente. Sin embargo, antes de comprar más mercadería, alquilar un local más grande o adquirir equipos, es importante evaluar si esa inversión realmente ayudará a vender más, reducir costos o mejorar la atención al cliente.

Una reinversión planificada siempre será más rentable que una decisión impulsiva.

La confianza también genera ganancias

Además de cuidar las finanzas, un negocio sostenible necesita construir una buena reputación.

Cumplir con las entregas, respetar los precios ofrecidos, atender los reclamos de manera oportuna, emitir comprobantes y brindar un buen servicio fortalece la confianza del cliente y aumenta las posibilidades de que vuelva a comprar o recomiende el negocio.

Un negocio exitoso no solo vende, también sabe mantenerse

La sostenibilidad de un emprendimiento no depende únicamente de aumentar las ventas. También implica administrar correctamente el dinero, planificar el crecimiento, diversificar los ingresos y construir relaciones de confianza con los clientes.

Adoptar estos hábitos permitirá que el negocio esté mejor preparado para enfrentar los cambios del mercado y seguir creciendo de manera ordenada y rentable a largo plazo.