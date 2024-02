Luis Enrique Raygada es economista con más de veinte años de experiencia en empresas corporativas y regionales, pero llegó la pandemia, perdió el trabajo y todo cambió, pues tenía que buscar algo que le permitiera tener ingresos. Pancitos del Sur nació como una necesidad de reinvención, ya que él desconocía del rubro. Empezó en la cocina de su casa, hoy tiene un local y está en los principales supermercados a nivel nacional.

Luis, eres economista y te quedaste sin trabajo en plena pandemia, ¿por qué te decidiste por los panes?

Me quedé sin trabajo en la pandemia y me inventé como muchos. En mi caso era buscar un nicho y hacer empresa, en esa búsqueda en qué hacer, recordé que mi abuelita nos calentaba los panes que compraba en el sur y me dije: ¿por qué no llevarlo a otro nivel, con insumos de calidad? Y empecé.

APRENDIÓ EN EL CAMINO SOBRE EL RUBRO

¿Es verdad, que cuando empezaste tu emprendimiento nunca habías horneado un pan?

Es verdad, nunca había horneado un pan, me gusta cocinar, hago parrillas y pastas, pero nunca hice pan, contraté a un maestro panadero de Le Cordon Bleu quien me enseñó y en el tiempo libre que tenía creaba nuevos sabores.

LA CALIDAD Y EL SABOR CONQUISTÓ A LOS CLIENTES

¿Cómo te diste que este negocio tendría futuro?

Gracias a Dios, desde el principio, la aceptación de lo práctico que son los Pancitos del Sur fueron aceptados, la gente sintió la calidad de lo premium y esto no paró.

Estamos viviendo una recesión económica y las personas están perdiendo su trabajo, tienen miedo de empezar desde cero, ¿qué les aconsejarías?

Da miedo emprender y a veces hay que hacer un cambio de rumbo, hay que ser resilientes en esta reinvención. Si hay un sueño vayan por ello con pasión, perseverancia y actitud positiva. El 80% de los emprendimientos mueren antes de los 3 años, solo el 20% logran convertirse en empresas. Dos cosas para no quebrar; es no rendirse, hacer tu flujo de caja, medir tus finanzas.

La competencia es muy grande, ¿qué haces para diferenciarte?

Quise llevar los pancitos al siguiente nivel. La calidad, tener un queso Paria pasteurizado, sal de Maras, masa madre, bolsas pensando en la sostenibilidad, envases biodegradables, cocina impecable con prácticas de manufactura, practicidad y el mejor sabor.

Eras empleado con un sueldo fijo y estabas en tu zona de confort, ¿cómo fueron los primeros meses con tu emprendimiento?

Uno cree que emprender es lindo, que tienes un horario flexible y no es así, no dejas de pensar 25/7 hay momentos en que tienes que apagar solo los fuegos. Empecé divorciado, mis padres me ayudaban, hace tres años se unió Majo, yo hacía los panes, repartía y todo, ahora tengo a diez personas y 8 de manera indirecta.

Los pancitos caen perfectos para cualquier ocasión. Foto: Britanie Arroyo.

ESTÁN EN SUPERMERCADOS Y PLATAFORMAS DIGITALES

¿Tu negocio es estacional o todo el año?

Rompimos algunas costumbres; que sea estacional cuando ibas al sur, que sea en el desayuno porque lo puedes comer todo el año y en cualquier momento, además puedes perdirlo por la página web: www.pacintosdelsur.com y en supermercados.

LOS RETAILS LO BUSCARON

¿Cómo hiciste para ingresar a los grandes supermercados?

Algo bueno y bonito hacemos que las cosas comienzan a suceder. Nos buscaron para estar con ellos, muchos de los clientes de la marca eran de estos retails, probaron y comprobaron la calidad. Es por eso que nos mudamos a un taller para tener nuestra planta.

¿Qué tan importante es la calidad, los insumos y la atención?

Nosotros no vendemos pancitos, vendemos experiencias a los clientes. Hacemos los panes con amor, pensando en los que están detrás del mostrador y que reciban un producto de alta calidad.

¿Qué se viene para la marca?

Gritarle al mundo de la marca, que más personas prueben y nos conozcan, estamos en Plaza Vea, Vivanda, Metro, Wong y en Makro a nivel nacional. Y por qué no exportar, si hay clientes que se los llevan en sus maletas y nos quieren afuera.

RAPIDITAS:

No tengo capital, pero quiero emprender, ¿cómo hago?

El capital más caro es el que no tienes, busca de dónde financiar. En tiempos de recesión se puede endeudar depende del proyecto del nicho, haz tu plan de negocio y ten como escenario al conservador, optimista y pesimista quienes te permitirán pagar esa deuda.

