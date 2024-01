Hace 7 años entrevistamos a Ximena Ruíz Rosas, quien fue productora de Jaime Bayly, quien decidió emprender con su propio negocio de uñas, un concepto único que tuvo gran acogida. Toque X ya tiene 20 años en el mercado y engriendo no solo a mujeres sino también a hombres que llegan para hacerse desde los pies hasta la cabeza. Ahora ingresó a la corriente de las barberías en Arequipa y pronto en Lima. Conoce más esta multifacética empresaria.

SU EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE LA BELLEZA

Ximena, abriste este negocio hace 20 años, ¿con qué palabras resumirías tu experiencia como empresaria?

Cuando empezamos en Toque X, mi hermano Alonso me puso en las primeras tarjetitas que hicimos un resumen que fue: belleza y pulcritud, y yo a eso le aumentaría; amor, pasión y dedicación.

Toque X fue uno de los primeros que trajo el concepto personalizado, pero ahora hay mucha competencia, ¿Cómo ves el mercado?

Nosotros tenemos 20 años, seguimos siendo los favoritos del público, mi mirada está siempre afuera, traigo conceptos y cosas que van muy rápido en el exterior, y pienso que hay público para todos.

Los clientes se han vuelto más exigentes, ¿de qué manera capacitas a tu personal para dar un buen servicio?

Yo no diría que los clientes se han vuelto más exigentes, siempre lo han sido; quizás, no todo el mundo lo ha notado, yo creo que sí. Tenemos a nuestro personal en constante capacitación.

En Toque X ofrecen servicios de uñas podología, faciales, cabello, depilación y más. Foto: Alessandro Currarino.

“TODO LO HEMOS INVENTADO”

¿Qué servicios das ahora que marcan la diferencia con los otros?

Siempre lo que he querido es hacer el servicio que a mí me gusta, todo lo que se hace aquí es lo que yo me haría, con aromas que me gustan y etc y eso compartimos. Tenemos el mojito, el coco pack, servicio de rosas que las hemos ido inventando y ha sido bien recibido. Somos eventos corporativos, somos los únicos que podemos ir a una oficina y hacer 300 manicures. Tenemos un fish spa que nadie tiene en Lima y en Arequipa.

Como empresaria estás muy atenta al mercado, ¿Cómo ha cambiado el consumidor de ahora?

El consumidor de ahora es mucho más informado, sabe lo que quiere, ahora viene, saca su celular y te pide el diseño de las uñas y el maquillaje. Antes no había tanto acceso a la información, pero es bueno, porque hay un feedback y aprendemos de ellos.

DE PRODUCTORA A EMPRESARIA EN EL RUBRO DE LA BELLEZA

Trabajaste como productora de Jaime Bayly por muchos años, ¿cómo pasas a ser una empresaria en el rubro de la belleza?

Tuve la suerte de trabajar 25 años fantásticos con Jaime, que es además, mi amigo. La transición de las uñas fue en uno de los años que hicimos una pausa en el programa, en un viaje a Nueva York vi este concepto y lo copie porque yo me comía las uñas desde muy pequeñita y entonces, me parecía increíble encontrar un lugar donde solo se dedicaba uno a las uñas.

¿Estamos en una recesión económica cómo va la rentabilidad?

La pandemia fue un duro golpe, pero mi teoría es que en este rubro tenemos un público siempre porque es un sueño, la gente puede tener la vida muy complicada económicamente, que todo te va mal, pero tienes la ocasión de venir y ser princesa por 30 minutos en Toque X.

AHORA EN EL MUNDO DE LAS BARBERÍAS

Incursionaste en el mundo de la barbería, ¿qué tanta proporción hay de hombres y mujeres que llegan a tus locales?

No te imaginas la cantidad de hombres que vienen para servicios de depilación, faciales, esmaltado de uñas y mucho más. La barbería es una corriente que hay ahora y nos hemos subido a ese tren que pasa para no quedarnos afuera. Tenemos una en Arequipa y pronto en Plaza San Miguel.

¿Cómo sobreviviste a la pandemia?

Como todos, usando la imaginación. La pandemia nos cogió con 8 locales y muchos colaboradores, tuvimos que reducirnos a 4 y ahí creamos un servicio que nació para quedarse que es Toque X en tu casa y lo seguimos haciendo.

RAPIDITAS

Qué consejos le darías a una persona que abre un pequeño negocio:

1.- Sé honesto contigo y con el público; 2.- disfrútalo y 3.- chambea duro, métele con todo.

