El Perú atraviesa diversas situaciones difíciles, pero los peruanos han aprovechado cada crisis para encontrar grandes oportunidades, tal como nos dice el director de San Antonio y Ceo del Grupo Paramonga Rubén Sánchez. Hoy nos da algunos consejos a los emprendedores en esta coyuntura incierta.

Vemos un panorama no tan optimista para el 2024, ¿Qué podrían hacer los emprendedores para lo que sería un estancamiento económico?

Tengan mucho cuidado en aquello donde van a invertir, que no les representa gastos inútiles; por ejemplo, no necesitas una oficina, puedes acondicionar tu casa para seguir trabajando. Miremos bien los recursos que tenemos para que estos no se agoten en un contexto en el que tenemos que cuidar cada centavo.

LA ECONOMÍA ES CÍCLICA

¿Cómo definirías el 2023?

Nos hemos olvidado que la economía es cíclica y que la crisis regresa. Hoy nos damos cuenta que el consumo ha bajado, los precios han subido y los consumidores compran menos. El dueño de un negocio que no mira el futuro, es un emprendedor miope y no está preparado para las adversidades. Creo que las empresas familiares lo hacen bien y crecen conscientes de que los malos momentos pueden regresar.

Siempre hablas de la resiliencia y hay que seguir trabajando…

Lo que me encanta de los emprendedores es que tienen dos características; la primera, es que tienen mucha fuerza e ímpetu porque tienen responsabilidades hijos y padres y eso hace que avancen. Los peruanos somos cachueleros, hemos aprendido a realizar diversas actividades para equilibrar nuestra economía en el hogar.

¿Cómo podemos salir adelante con una crisis política, recesión económica, fenómeno de El Niño?

Los peruanos salimos adelante a pesar de los políticos, hay que mejorar la capacidad de elegir quien nos va a gobernar. Hay que tener la capacidad de escuchar la necesidad del consumidor y atender rápido a esas necesidades.

‘HAY ALGUIEN QUE GANA EN LA CRISIS’

La gente consume menos y no hay ventas como años atrás, ¿qué deben hacer los negociantes?

Hay que encontrar los productos que están reemplazando el consumo, cuáles son los productos del portafolio con los que se puede atraer al cliente. Si vendo un panetón caro en San Antonio a 50 soles y mi competencia a 30 soles, hay que ver qué está haciendo para vender ese producto. Hay alguien quien gana en una crisis.

¿Es un buen momento para hacer un negocio?

Siempre es un buen momento para empezar un negocio, pero siempre y cuando tengamos muy claro cuáles son las ventajas competitivas que queremos emprender. Los Wong pusieron supermercados en el peor momento. La historia del mejor emprendedor, es aquel que identifica una oportunidad a partir de una crisis.

RETOS EN EL GRUPO PARAMONGA

Estás en el Grupo Paramonga, ¿cuáles son tus retos ahora?

El grupo Paramonga es un grupo económico grande que tiene como reto seguir creciendo y generar mayor bienestar en los peruanos dando empleo y generando mucho valor agregado. Estamos en varias industrias; agricultura, pesca y retail. Generamos divisas que llegan al Perú y que reinvertimos para hacer negocios.

¿Cuál es la mejor motivación para un emprendedor?

La mejor motivación es la familia, pues hace todo enfocado en el bienestar de los suyos, nunca se rinde si no tiene éxito se transforma. Un ejemplo son los bazares, se convierten en librerías en época escolar, venden regalos para el Día de la Madre. También están los ambulantes que cambian de inventario, en verano venden helados, aguas frías y en invierno, chocolates, café.

RAPIDITAS:

CONSEJOS PARA LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS

Ser cuidadosos con el dinero para seguir con salud financiera, estar atentos de lo que quiere el cliente y responder muy rápido, mirar lo que hace la competencia y trabajar duro.

Ante diversas problemáticas, ¿qué hago, ahorro, guardo, invierto?

Siempre hay que invertir en recursos que nos ayuden a pasar el peligro. Invertir depende de cada uno, ser consecuentes con la realidad financiera que tienen, endeudarse poco, los bancos tienen tasas altas, no arriesguen el futuro de su empresa porque los intereses se pagan.

