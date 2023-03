¡Emprende Trome! Existen tendencias respecto de las preferencias por los productos peruanos a las que debes estar atento, antes de analizar qué productos o servicios deseas exportar. Aquí te hacemos un resumen de lo que necesita el mundo de un país rico y diverso como el Perú.

1. Productos saludables

Importantes mercados como los de Estados Unidos y la Unión Europea, que no acceden a frutas y hortalizas con facilidad, han empezado a elevar su consumo de productos sanos, nutritivos, con niveles elevados de antioxidantes y betacarotenos. En esta categoría existen productos peruanos que podrían satisfacer la demanda global gracias a presentaciones con valor agregado, y aprovechar además las ventajas arancelarias que ofrecen los TLC vigentes desde el 2011. Destacan en esta categoría la maca, la quinua, el sachainchi, entre otros granos.

2. Los berries o frutos del bosque

La demanda de consumo de los llamados berries se incrementa a un ritmo de 20% anual en Estados Unidos, Europa y Asia. Entre los berries más demandados destacan el strawberry (fresa), blueberry (arándano), raspberry (frambuesa), blackberry (mora) y cherry (cereza). Fresco, congelado o en almíbar, los berries representan oportunidades ideales para los productores, sobre todo por las condiciones climáticas y de suelo, que permiten contar con estos frutos en épocas en las que escasean en el hemisferio norte. El aguaymanto destaca dentro de la selección peruana.

3. Las paltas

La palta es un fruto con alto valor nutritivo. Contiene todas las vitaminas presentes en el reino vegetal y contribuye a combatir las complicaciones cardiovasculares. Por ese motivo, Estados Unidos se ha convertido en el principal importador de palta del mundo. Gracias a que en el 2011 se levantó una restricción fitosanitaria con respecto a este vegetal, se espera un gran año para la palta hass, cuyo precio por caja (11 kilos) se ha incrementado de US$35 a US$55.

4. Alimentos andinos

Otros alimentos con potencial nutricional, valorados sobre todo en los mercados de Estados Unidos, Corea del Sur, China y Taiwán, son aquellos empleados como medicina preventiva, entre ellos la uña de gato y el yacón, que se pueden exportar en forma natural, en extracto o en tabletas. En este rubro no se quedan atrás los granos andinos, cuyas propiedades nutracéuticas son valoradas por los consumidores de esos destinos. Entre los más solicitados figuran la kiwicha y la cañihua, granos cuya exportación aumentaría en 50% para fines del 2017.

5. La anchoveta

La crisis en los países nórdicos ha provocado que los consumidores elijan algunos productos sustitutos de menor precio. Es por ello que la anchoveta, rica en Omega 3, entre otros atributos vitamínicos y que se destina en su mayoría a la fabricación de harina de pescado, posee una oportunidad importante en esos mercados, sobre todo en conserva. Se trata de un producto con alto valor proteico y nutricional, que ingresaría al mercado con un precio más bajo que el de la anchoa mediterránea, no como remplazo pero sí como un sustituto. El 2014 las exportaciones totales para consumo humano crecieron en 51%. El principal mercado es Alemania.

6. Tecnología

Los países del primer mundo son ávidos consumidores de tecnología. Es por ello que existe una oportunidad atractiva para los adelantos tecnológicos y manufactura de software. El Perú es pionero en este mercado. En la década de 1980 se creó el Per Antivirus, uno de los primeros productos de su tipo en el mundo. Así mismo, desde hace una década, se fabrica software para empresas en rubros como finanzas, retail, servicios y manufactura. Las exportaciones de software han crecido 70%. De US$210 millones que mueve la industria, US$20 son por exportación.

7. Medicina

El gasto médico en países de Estados Unidos y Europa, sobre todo en medicina especializada, es una pesada carga para los pacientes. Son diversas las especialidades que han alcanzado un alto nivel de desarrollo en el Perú, como oftalmología, odontología, además de la cirugía plástica, cuyos servicios son solicitados por personas no residentes en el Perú, a través de PromPerú, a través de su Gerencia de Servicios, que impulsó la asociación de 25 clínicas para ofrecer atención en las citadas especialidades. Son diversos los centros que ofrecen paquetes en los que el gasto médico es hasta 75% menor que en otros países.

8. Call Center

Dicen que el acento neutro que poseen los peruanos al hablar es una ventaja, pero la verdadera oportunidad está en la ubicación geográfica del Perú, situado en el centro de cinco zonas horarias y que comparte la misma hora que centros de negocios en México, Miami y Los Ángeles. Este segmento ha crecido 35% en promedio desde el año 2010, hasta alcanzar los US$3.956 millones.

Ya lo sabes Trome, no solo pienses en productos sino en servicios, pero sobre todo en las tendencias.

