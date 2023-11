Shirley Béjar estudió alta cocina y trabajó en los Estados Unidos, volvió al Perú para abrir su propio concepto en Punta Hermosa y después en Barranco. Luego se dedicó al catering, pero llegó la pandemia y ya no había ingresos, así que apostó por los food boxes con piqueos calientes y desayunos que ‘volaban’. One Bite tiene tres años en el mercado y va para arriba.

Tuviste un local en Punta Hermosa y en Barranco, ¿qué lecciones aprendiste para tener este proyecto?

Era bastante joven, tenía 24 años y me lancé, siempre he sido muy organizada y centrada y eso me ayudó a seguir con mis proyectos. Tuve que llenar un local inmenso y hacer eventos, pero la constancia y ser profesional siempre fue la clave para mis objetivos.

Shirley Béjar y la historia de ‘One Bite’: “Empecé con 150 soles y en la cocina de mi casa”

¿Qué dificultad tuviste para iniciar con este negocio?

Nacimos en la pandemia, todos teníamos miedo, soy de esas personas que tienen miedo al iniciar algo, pero aun así lo hago porque estoy segura de lo que puedo hacer.

¿Cómo nace este concepto de cajitas con piqueos calientes y desayunos?

Soy muy amante de la comida y me gusta probar nuevos sabores al mismo tiempo. Buscando en Pinterest vi unas cajitas con detalles. Ese concepto de food box no había en Lima, lo adapté, hice una prueba, luego un sorteo y fue un boom.

¿Qué ofreces en esas cajitas?

Hay más de cuarenta variedades de cajitas, en las calientes, que más salen, están las alitas, tequeños, hamburguesas. Los desayunos también tienen gran demanda.

¿Por qué crees que tu propuesta tuvo una acogida muy rápida?

Soy muy profesional y desde el inicio trabajé mucho en la marca y en el branding con mi esposo, creamos el logo, hice fotos y subí contenido a las redes sociales. Trabajo con proveedores que me dan insumos de muy buena calidad, eso le gustó al público.

¿Con cuánta inversión empezaste?

Casi nada, con 150 soles, me pedían y compraba todo. Empecé en la cocina de mi casa y la dejé casi destruida. Poco a poco compro lo que necesito según la demanda que tengo y así no tener pérdidas.

¿Cuáles son los meses de mayor demanda?

Diciembre es el mes más fuerte porque se vende todos los días para los clientes corporativos, diría que el 60 % de mis ventas es de ese público. Luego viene San Valentín, el Día de la Madre y del Padre.

¿Qué es lo más bonito que has visto en este trabajo?

Tengo una clienta que vive en el extranjero y siempre nos compra para enviar detalles a su familia porque puede estar en los momentos buenos y malos con sus seres queridos de esta forma.

¿Cómo te va con las plataformas digitales?

Desde el día uno hemos empezado con las redes sociales, he sido muy profesional con el contenido, así venda solo una caja. Es vital estar en Facebook, TikTok y en Instagram subiendo contenidos. Hacemos planes de marketing y saco cosas nuevas siempre.

Empezaste sola y ahora trabajas con quince personas, ¿a dónde apuntas?

Quiero tener cocinas ocultas en diferentes puntos de Lima para tener mejor cobertura y acción inmediata. Ampliar el rubro de regalos porque hemos detectado que hay una buena oportunidad.

RAPIDITAS

¿Cómo pueden hacer los emprendedores que quieren vender a corporaciones?

La gente no va a venir a tu negocio si no te muestras y debes usar todas las herramientas que te da el Internet. Yo hacía flyers para colocarlos en las redes sociales para que sepan que tengo opciones para corporativos, las empresas se pasan la voz. El mailing y el LinkedIn funcionan bien.