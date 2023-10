¡Emprende Trome! Como ya sabes, debes prepararte en términos empresariales para poder administrar tu negocio. Eso significa que, además de tu empuje y ganas de emprender, debes tener conocimiento en administración, finanzas, planificación estratégica y planeamiento, porque administrar un negocio no solo significa levantarse temprano sino gestionar una organización. Pero tranquilo Trome, para que veas que todo está a tu favor, existen decenas de cursos online gratuitos, para que te prepares desde la comodidad de tu casa en aquellos temas empresarial que no dominas. La gran pregunta es, ¿cómo elijo cuál es el mejor?

Para comenzar Trome, no basta con que diga “gratis” para que te inscribas en el primer curso. Debes tomar en cuenta algunas variables, como la duración del curso, los plazos de entrega de las actividades o la realización de los ejercicios, respecto de tu disponibilidad horaria, que tiene que ser suficiente para que cumplas a cabalidad con los requerimientos y objetivos del programa. Eso significa que si vas a empezar un curso online debes definir qué horarios te convienen más, para que no falles y sepas aprovechar todo el conocimiento que se te proveerá sin ningún costo.

Otro elemento importante es definir qué contenido específicos necesitas más. De pronto necesitas primero gestión o planificación, o administración o gestión de personas. Con la finalidad de ayudarte a elegir el curso online ideal, el Campus Virtual Romero, plataforma digital de educación gratuita, comparte con todos los Tromes 5 consejos para que tomes la mejor decisión.

1. Revisa el contenido. No existen dos cursos iguales, así tengan el mismo nombre. Revisando el sílabo podrás enterarte de la dirección que tomarán las clases y el tipo de materiales que tendrás a disposición como complemento.

2. Experiencia de los profesores. Nunca te inscribas en un curso online si no hay información de los docentes que prepararon el material o participan en las videolecturas. Es mejor estudiar sabiendo de antemano que los profesores provienen de universidades o institutos de reconocida calidad.

3. Materiales. Estudiar un curso online debe ser más práctico y dinámico que uno presencial. Por tal motivo, existen algunas opciones que incluyen la entrega de materiales como lecturas, diapositivas, libros digitales, entre otros. Si no lo incluyese, tu formación estará incompleta.

4. Reputación. Revisa la reputación del centro de estudios, dado que eso hará que tu tiempo invertido valga la pena. Además, si tiene convenio con otras instituciones puede valer mucho más. Existen plataformas que se asocian a universidades o empresas de prestigio.

5. Certificación. Los cursos que pueden aportar en tu CV son aquellos que te dan certificación. De no contar con ello, no aportará positivamente en tu vida laboral al no poder demostrar lo que has aprendido. El Campus Virtual Romero ofrece cursos 100% gratuitos como Plan de Negocio, Marketing Digital, Administración de Restaurantes y Desarrollando al líder emprendedor. Puedes acceder a ellos en el horario de tu preferencia desde la web. Pero no es la única plataforma.

Con el objetivo de brindar oportunidades de aprendizaje a la comunidad de emprendedores, la Municipalidad de Miraflores ha lanzado tres cursos online gratuitos: Fundamentos de Marketing Digital, Buenas Prácticas en la Manipulación de Alimentos y Twitter para Emprendedores. Por otro lado, la escuela de Negocios de la Universidad Católica (PUCP), Centrum Católica, ofrece hasta 32 cursos online gratuitos, con posibilidad de que los alumnos obtengan acreditación. A través de su plataforma online, ofrece cursos orientados al marketing internacional, gestión empresarial, comunicación organizacional, macroeconomía política, contabilidad gerencial, informática, entre otros. No te quedes Trome, ¡prepárate para que tu negocio se convierta en un exitazo!