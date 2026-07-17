Empezar un negocio implica tomar muchas decisiones: cuánto dinero invertir, cómo organizar un presupuesto, qué estrategias utilizar para atraer clientes o qué imagen debería tener la nueva marca. Para acompañar a los peruanos durante ese proceso, la Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños presentó Emprende Club, una plataforma digital gratuita orientada exclusivamente a los emprendedores.

El principal atractivo de esta nueva comunidad es Mirtha, una inteligencia artificial diseñada para responder consultas relacionadas con el emprendimiento. Esta herramienta puede brindar orientación sobre inversión, costos, presupuestos, ventas, planificación, marketing y otros aspectos necesarios para poner en marcha o fortalecer un negocio.

Además de absolver preguntas, Mirtha puede ayudar a desarrollar recursos para los proyectos de sus usuarios. Por ejemplo, un emprendedor que todavía no cuenta con una identidad visual puede solicitarle propuestas para crear el logo de su negocio.

De esta manera, la plataforma busca acercar el uso de la inteligencia artificial a personas que muchas veces no tienen acceso inmediato a asesoría especializada o a herramientas digitales para hacer crecer sus proyectos.

¿Qué ofrece Emprende Club?

Emprende Club no se limita a su asistente de inteligencia artificial. La plataforma reúne diferentes contenidos y servicios pensados para acompañar a los emprendedores en cada etapa de su desarrollo.

Los usuarios podrán consultar una agenda de actividades orientadas al emprendimiento y autogestionar su participación en los eventos de su interés. Así, podrán conocer nuevas oportunidades de capacitación, establecer contactos y fortalecer sus capacidades empresariales.

Ángel Añaños

El portal también incluye un catálogo referencial de organizaciones públicas y privadas que fomentan, promueven y respaldan a los emprendedores peruanos. Este directorio permitirá identificar instituciones, programas y posibles redes de apoyo vinculadas con el ecosistema empresarial.

A ello se suma un apartado de casos de éxito, con historias inspiradoras de peruanos que lograron sacar adelante sus negocios, además de un bloque de preguntas frecuentes dirigido tanto a quienes ya cuentan con un emprendimiento como a quienes todavía están evaluando iniciar uno.

La propuesta contempla recursos prácticos, contenidos de formación, herramientas digitales y espacios de conexión entre emprendedores para ayudarlos a tomar mejores decisiones y potenciar el crecimiento de sus negocios.

Tecnología al alcance de los emprendedores

El lanzamiento se realizó durante un encuentro desarrollado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y contó con la participación de Ángel Añaños, presidente del directorio de Grupo AJE; Vicky Añaños Jerí, presidenta de la Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños; así como representantes de gremios empresariales, universidades, medios de comunicación y organizaciones relacionadas con el emprendimiento.

“Estamos convencidos de que el talento está presente en todos los rincones del Perú, aunque las oportunidades no siempre llegan de la misma manera. Con Emprende Club queremos acercar la tecnología, el conocimiento y acompañar a miles de emprendedores, porque impulsar sus proyectos es apostar por el desarrollo de sus familias y del país ”, señaló Vicky Añaños Jerí.

Vicky Añaños y Ricardo Arboccó

Por su parte, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), destacó que uno de los principales desafíos es descentralizar el desarrollo industrial, especialmente hacia la Sierra y la Amazonía, regiones con un enorme potencial productivo que debe integrarse a las cadenas de valor nacionales e internacionales.

Asimismo, reafirmó el compromiso del gremio industrial de democratizar las oportunidades para que miles de emprendedores de distintas regiones puedan desarrollar sus negocios y convertirse en las próximas historias de éxito del país.

La iniciativa cuenta con el respaldo tecnológico de Amazon Web Services (AWS). Joel Vera, gerente general de AWS para Perú, Bolivia y Ecuador, destacó que la inteligencia artificial puede abrir nuevas posibilidades para que los emprendedores innoven, escalen sus negocios y compitan en mejores condiciones.

También participan como aliados estratégicos la Sociedad Nacional de Industrias, la Unión de Gremios del Perú, CANATUR, la Cámara de Comercio de Lima, PERUCÁMARAS, la Asociación de Empresas Familiares del Perú, Grupo ProAmazonía, universidades y medios de comunicación.

Concurso Nacional de Emprendedores entregará S/500 mil en premios

Durante la presentación también se anunció el Concurso Nacional de Emprendedores, que recorrerá las cinco principales macrorregiones del Perú y entregará un total de S/500 mil en premios, incluidos reconocimientos de hasta S/100 mil.

La convocatoria estará dirigida a proyectos de las regiones Norte, Centro, Lima y Callao, Sur y Oriente. Las propuestas seleccionadas en cada macrorregión competirán en una gran final nacional, programada para el próximo 12 de diciembre, en la que se reconocerán las iniciativas con mayor potencial de crecimiento e impacto en sus comunidades.

El concurso busca identificar historias de esfuerzo, creatividad e innovación, así como impulsar proyectos capaces de generar empleo y contribuir al desarrollo de las familias y localidades vinculadas con cada emprendimiento.

Emprende Trome, una comunidad que sigue creciendo

La presentación de Emprende Club coincide con el compromiso que Trome mantiene con los emprendedores peruanos a través de Emprende Trome , una sección que se ha consolidado con éxito en la edición impresa, la página web y las redes sociales del diario.

Mediante historias, consejos, información útil y experiencias reales, Emprende Trome brinda visibilidad a hombres y mujeres que buscan salir adelante con sus propios negocios. La sección también acerca herramientas y conocimientos prácticos a quienes ya emprendieron o están dando sus primeros pasos en ese camino.

Con iniciativas como Emprende Club y espacios informativos como Emprende Trome, se amplían las oportunidades para que más peruanos accedan a tecnología, capacitación, referentes cercanos y redes de apoyo que les permitan convertir una idea en un negocio sostenible.