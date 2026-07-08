El talento y la innovación peruana no tienen límites! La empresa textil peruana Cotton Nation se está preparando para dar un verdadero salto histórico: ingresar por la puerta grande al competitivo mercado de la alta costura en China. ¿Su secreto? Una innovadora línea de prendas de lujo elaboradas con biomateriales únicos, creados a partir de la fusión de algodón orgánico regenerativo con fibras de aguaje y chambira.

Esta propuesta no solo representa un hito para la moda sostenible, sino que ya está transformando vidas, beneficiando directamente a 150 familias de las regiones de San Martín, Loreto y Madre de Dios.

De prototipo a realidad comercial

Este gran paso internacional ha sido posible gracias al respaldo financiero y técnico de ProInnóvate, el programa del Ministerio de la Producción (PRODUCE). A través del concurso de Validación de la Innovación, la empresa accedió a un fondo no reembolsable de S/ 499,975, dinero que les permitió escalar su idea inicial y convertirla en una colección real lista para exportar.

“Gracias a este financiamiento, tenemos una colección para lanzarla a un mercado de lujo sostenible en China, que representa casi el 50% de biomateriales en el mundo”, destacó Mariel Alzamora, representante de Cotton Nation.

Por su parte, el Ing. Sergio Rodríguez Soria, director ejecutivo de ProInnóvate, resaltó que este proyecto tiene un “crecimiento exponencial” y combina perfectamente lo que el Estado busca: alto potencial comercial, generación de empleo y un fuerte compromiso social y ambiental.

Tecnología, saberes ancestrales y cuidado del planeta

Lo que hace brillar a este proyecto es su respeto por el entorno. Cotton Nation, al ser una Empresa BIC (Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo), ha logrado conjugar la tecnología moderna con los conocimientos ancestrales de la selva peruana para procesar las fibras.

Impacto ambiental: El proyecto ya ha favorecido la reforestación de la Amazonía con más de 140,000 árboles en zonas degradadas.

El proyecto ya ha favorecido la reforestación de la Amazonía con más de en zonas degradadas. Impacto social: Se trabaja de la mano con comunidades de Loreto, Madre de Dios y familias de las provincias de Picota, Bellavista, Mariscal Cáceres, Lamas y Huallaga en San Martín.