La fe también mueve el comercio. La visita del papa León XIV al Perú no solo congregó a miles de fieles, sino que también generó un importante movimiento en el comercio electrónico. Rosarios, biblias, medallas, imágenes religiosas y artículos con la figura del pontífice se convirtieron en algunos de los productos más buscados y comprados por los peruanos.

Según Mercado Libre, las ventas online de artículos religiosos crecieron 118% entre el 12 y el 16 de noviembre, en comparación con el promedio diario registrado entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre.

El Papa impulsó las compras por internet

El interés por la visita comenzó antes de la llegada del pontífice. De acuerdo con la plataforma, las búsquedas relacionadas con el Papa empezaron a incrementarse el 2 de noviembre y, durante los días de su visita, llegaron a ser 30 veces mayores que en una jornada habitual.

Los productos que llevaban su imagen, como muñecos coleccionables, peluches, polos, gorros y rosarios conmemorativos, registraron el mayor crecimiento: sus ventas se multiplicaron por 27 y sus órdenes de compra aumentaron aproximadamente 40 veces. El 16 de noviembre, día de la misa en Lima, fue la jornada de mayor actividad.

¿Qué artículos religiosos compraron más los peruanos?

El movimiento comercial también alcanzó a otros productos vinculados con la fe católica. Las imágenes de vírgenes, cristos, el Señor de los Milagros e inciensos aumentaron sus ventas en 109% y sus pedidos en 44%.

Por su parte, los rosarios, escapularios y medallas registraron un crecimiento de 34% en ventas y 50% en pedidos. Mientras que las biblias y los libros religiosos elevaron sus ventas en 13% y sus pedidos en 37%.

Según Mercado Libre, estos fueron los artículos más comprados durante esos días:

Rosarios: de diferentes materiales y acabados, muchos con la imagen del Papa, adquiridos como recuerdo o regalo. Joyería religiosa: principalmente collares de plata con dijes de cruces, medallas y figuras de devoción. Biblias y libros de oración: devocionarios, misales y textos de reflexión para la práctica religiosa. Detentes: con imágenes de la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, San Rafael y el Sagrado Corazón.

Las cifras muestran cómo un acontecimiento de gran relevancia religiosa también puede generar nuevas oportunidades para los negocios que comercializan productos de devoción, recuerdos y artículos vinculados con las tradiciones de los consumidores.