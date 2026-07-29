La feria Perú Mucho Gusto Tacna 2026 volvió a demostrar por qué es una de las vitrinas gastronómicas más importantes del país. Durante cuatro días, miles de personas recorrieron los stands para disfrutar de una gran variedad de platos representativos de la costa, sierra y selva, desde recetas tradicionales hasta propuestas innovadoras que sorprendieron al público. La experiencia estuvo acompañada de presentaciones musicales y espectáculos en vivo que hicieron bailar a grandes y chicos, convirtiendo la feria en una verdadera fiesta para toda la familia.

Entre las decenas de restaurantes participantes, dos propuestas destacaron por las largas filas que generaron y la gran aceptación del público: el restaurante Esperanza, de San Juan de Miraflores, y Cuchito Cevichería, de Chimbote, ambos con conceptos distintos, pero unidos por un mismo objetivo: conquistar paladares con recetas llenas de tradición.

El sabor de la comida de la abuelita llegó desde Lima

Seti López es el cocinero de San Juan de Miraflores que trajo su propuesta casera a la feria gastronómica en Tacna.

En tiempos donde la cocina de autor y las fusiones ganan protagonismo, el restaurante Esperanza apostó por un concepto que nunca pasa de moda: la comida casera. Su propuesta recordó esos almuerzos preparados por la abuela, con recetas tradicionales, porciones generosas y sabores que evocan el hogar.

Desde el distrito de San Juan de Miraflores, el chef Seti López llegó a Tacna acompañado de su esposa e hijos, quienes forman parte del negocio familiar que ha convertido la cocina casera en su sello de identidad.

Para la feria eligieron dos de sus platos más representativos: el seco limeño, acompañado de arroz y frejoles, y el tradicional asado con puré y arroz, preparado con una cocción lenta que logra una carne suave y llena de sabor. Ambos conquistaron al público, que encontró en estas recetas un viaje directo a los almuerzos familiares de toda la vida.

El éxito del restaurante demuestra que la cocina tradicional sigue teniendo un lugar privilegiado en el corazón de los peruanos y que el sabor de casa continúa siendo uno de los ingredientes más valorados por los comensales.

Cuchito Cevichería conquistó al público con su ceviche clásico y la Maruchita

Otra de las propuestas más exitosas fue Cuchito Cevichería, que llegó desde Chimbote para mostrar por qué esa ciudad es una de las capitales del sabor marino en el Perú.

Desde las primeras horas de cada jornada, su stand registró largas filas de visitantes que esperaban pacientemente para probar su ceviche clásico, preparado con pescado fresco, limón, ají y el equilibrio perfecto de sabores que caracteriza a esta emblemática receta peruana.

Pero el plato que despertó mayor curiosidad fue la Maruchita, una original preparación que combina el intenso sabor del ceviche con la popular sopa instantánea, una propuesta que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de la feria.

Durante los cuatro días del evento, Cuchito Cevichería se mantuvo entre los stands con mayor afluencia de público, consolidándose como uno de los favoritos gracias a la calidad de sus insumos, el sabor de sus platos y el reconocimiento que tiene la cocina chimbotana por su estrecha relación con el mar.

Shows en vivo y gastronomía reunieron a miles de visitantes en Tacna

Durante los cuatro días, la feria gastronómica tuvo shows en vivo para el disfrute de los presentes.

Además de la amplia oferta culinaria, Perú Mucho Gusto Tacna 2026 ofreció un ambiente festivo con shows musicales y presentaciones artísticas durante toda la jornada. Familias enteras, grupos de amigos y turistas nacionales y extranjeros disfrutaron no solo de la gastronomía peruana, sino también de espectáculos que llenaron de alegría cada rincón del recinto.

La feria volvió a consolidarse como un espacio donde la cocina peruana muestra toda su diversidad, reuniendo en un solo lugar emprendimientos familiares, restaurantes consolidados y propuestas innovadoras que reflejan la riqueza cultural y gastronómica del país.