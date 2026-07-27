La feria Perú Mucho Gusto Tacna continúa consolidándose como una de las vitrinas gastronómicas más importantes del país. En su tercer día, miles de asistentes aprovecharon la jornada para degustar platos emblemáticos, bebidas tradicionales y productos elaborados con insumos peruanos. Entre las marcas que destacaron por la calidad de sus propuestas y la gran acogida del público estuvieron Restaurante Esperanza, chocolate Ukaw, Qhata Emolientería, La Patarashca y Tasta, que conquistaron a los visitantes con sabores únicos.

Restaurante Esperanza: cocina casera con sabor a tradición

Seti trajo la cocina casera a la gran feria. Foto: Katty Gines.

Desde San Juan de Miraflores, Seti López llegó a Perú Mucho Gusto Tacna para compartir dos de las recetas más representativas de su restaurante. Su seco limeño, acompañado de arroz y frejoles, y el asado con puré de la abuela, cocinado lentamente para lograr una carne suave y llena de sabor, conquistaron a quienes buscaban comida tradicional preparada como en casa. Ambos platos se convirtieron en una de las opciones favoritas del público.

Ukaw: chocolates amazónicos que enamoran

Los chocolates no podían faltar para endulzar a grande y chicos. Foto: K. Gines.

Los amantes del cacao encontraron una parada obligatoria en el stand de Ukaw, marca proveniente de Ucayali que presentó una variada selección de bombones y tabletas elaboradas con cacao amazónico. Sus diferentes combinaciones y la calidad de sus productos hicieron que el espacio mantuviera una constante afluencia de visitantes interesados en descubrir los sabores del chocolate peruano.

Qhata Emolientería: las bebidas más pedidas

Qhata, una propuesta de emolientes de la Libertad llegó al evento con sus versiones de frutas y hierbas. Foto: K. Gines.

Uno de los puestos con mayor movimiento fue el de Qhata Emolientería, donde la demanda fue tan alta que el equipo trabajó sin descanso para atender a los visitantes. La marca ofreció emolientes calientes y fríos con originales mezclas frutales como arándano, maracumango y maracuyá, además de infusiones elaboradas con hierbas aromáticas conocidas por sus propiedades digestivas, ideales para acompañar el recorrido por la feria.

La Patarashca: el sabor de la Amazonía que no podía faltar

El sabor de Tarapoto llegó a la feria. Foto: K. Gines.

La gastronomía amazónica también tuvo un lugar especial gracias a Cindy Reátegui, representante de La Patarashca, quien presentó su delicioso chaufa amazónico y las famosas costillitas de cerdo en miel cacao con patacones, dos preparaciones que rápidamente se ubicaron entre las más solicitadas por los asistentes. La combinación de ingredientes de la selva y técnicas de cocina tradicionales ofreció una experiencia llena de sabor que conquistó a los visitantes.

Tasta: café de especialidad una grata experiencia

El café en todas sus versiones no podían faltar. Foto: K. Gines.

Para completar el recorrido gastronómico, Tasta llevó café de especialidad preparado en distintas versiones como capuccino, cold brew, latte y otras alternativas que fueron el complemento perfecto para quienes buscaban una pausa entre los recorridos por la feria. Sus bebidas se convirtieron en una excelente opción para acompañar los postres y disfrutar aún más de la experiencia de Perú Mucho Gusto Tacna.

TAMBIÉN PUEDES LEER: