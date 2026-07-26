PERÚ MUCHO GUSTO TACNA

La heroica ciudad de Tacna abrió sus puertas para convertirse en el epicentro gastronómico del Perú con el esperado inicio de la feria Perú Mucho Gusto Tacna 2026. Con la llegada de miles de turistas y familias completas listas para deleitarse con lo mejor de nuestra cocina, el Parque Perú de Pocollay se llena de aromas, música y cultura para celebrar las Fiestas Patrias.

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La inauguración oficial se realizó este 25 de julio con la participación del presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Michael Guevara Varela, quien encabezó el tradicional corte de cinta junto a autoridades locales. Bajo el concepto “Sabores con historia”, la feria busca revalorar el patrimonio gastronómico del país y destacar el trabajo de productores, cocineros y emprendedores que mantienen vivas las tradiciones culinarias peruanas.

El público degusta platos de diferentes regiones del país. Foto: K. Gines.
El público degusta platos de diferentes regiones del país. Foto: K. Gines.

Los emprendimientos gastronómicos que sorprenden a los visitantes

bombones de picante tacneño fue la sensación. Foto: K. Gines.
bombones de picante tacneño fue la sensación. Foto: K. Gines.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la creatividad de los emprendedores. Renato Gordillo, del emprendimiento Renacer, sorprendió con sus innovadores bombones con sabor a picante a la tacneña, mientras que la barra Marqués Cariñoso refresca a los asistentes con su reconocido Tacna Sour. A ellos se suma Inca Forest, que presenta su premiado café orgánico, reconocido por su calidad y aroma.

Incan Forest llegó a la feria con su café orgánico. Foto: K. Gines.
Incan Forest llegó a la feria con su café orgánico. Foto: K. Gines.

La experiencia gastronómica también incluye bebidas y postres tradicionales que conquistan a grandes y chicos. El Clásico del Sabor ofrece un delicioso champús con aguaymanto, mientras que Qhata invita a degustar una variada carta de emolientes con hierbas aromáticas y medicinales, ideales para acompañar el recorrido por los distintos estands.

Qhata, una propuesta de emolientes de la Libertad llegó al evento con sus versiones de frutas y hierbas. Foto: K. Gines.
Qhata, una propuesta de emolientes de la Libertad llegó al evento con sus versiones de frutas y hierbas. Foto: K. Gines.

Más que comida: música, danzas y experiencias para toda la familia

Además de la comida, la feria ofrece una agenda de actividades para toda la familia con demostraciones culinarias, espectáculos musicales, danzas típicas, pasacalles y talleres que convierten la visita en una experiencia cultural completa. La propuesta busca que cada visitante conozca la diversidad gastronómica del Perú y descubra nuevos destinos a través de sus sabores.

@tromepe ¡La fiesta de los sabores ya comenzó! 🇵🇪✨ Perú, Mucho Gusto Tacna 2026 abrió sus puertas con una edición que reúne lo mejor de la gastronomía, cultura y tradición de las diferentes regiones del país. La feria se desarrolla hasta el 28 de julio en el Parque Perú de Pocollay.📍 #PeruMuchoGusto #gastronomia #comidaperuana #gastronomiaperuana #Tacna ♬ Chill Vibes - Tollan Kim

Con esta nueva edición, Perú Mucho Gusto reafirma que la gastronomía es uno de los principales motores del turismo nacional y una vitrina para cientos de pequeños negocios que encuentran en este evento una oportunidad para crecer, mostrar sus productos y conquistar nuevos clientes.

Grandes y chicos disfrutan de los dulces. Foto: K. Gines.
Grandes y chicos disfrutan de los dulces. Foto: K. Gines.

Dónde se realiza Perú Mucho Gusto y sus horarios

  • Fecha: El evento empezó el 25 de julio y será este 28 de julio.
  • Lugar: Parque Perú, distrito de Pocollay (Tacna).
  • Expositores: 162 de todas las regiones del país.
  • Visitantes esperados: más de 200 mil personas.
  • Movimiento económico proyectado: más de S/ 18 millones.
  • Horario: de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Ingreso: libre.

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SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, salud y otros en Trome.com. Curso de herramientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)

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