La feria Perú Mucho Gusto Tacna 2026 comenzó con cifras alentadoras para el turismo y la economía del sur del país. En su primer día recibió alrededor de 30 mil visitantes, quienes recorrieron los diferentes espacios dedicados a la gastronomía, bebidas, café, cacao, artesanía y espectáculos culturales.

La masiva asistencia no solo confirmó el atractivo del evento durante las celebraciones por Fiestas Patrias, sino que también benefició a hoteles, restaurantes, transportistas y a los 162 expositores que participan en esta edición.

Cómo la feria impulsa la economía de Tacna

Desde las primeras horas de la jornada, miles de personas provenientes de distintas regiones del Perú, así como visitantes de Chile y Bolivia, llegaron al recinto ferial para disfrutar de la propuesta gastronómica que reúne sabores de todo el país.

El evento, organizado por PromPerú, se consolida como una de las principales vitrinas para promover la cocina peruana y fortalecer el turismo interno, convirtiéndose además en una importante plataforma comercial para pequeños y medianos emprendimientos gastronómicos.

Emprendedores y productores encuentran una vitrina comercial

Uno de los principales beneficiados son los 162 expositores, quienes durante cuatro días tienen la oportunidad de incrementar sus ventas, presentar nuevos productos y generar contactos comerciales con visitantes nacionales y extranjeros.

Además del movimiento económico que genera dentro de la feria, el evento también dinamiza otros sectores como hoteles, restaurantes, transporte y comercio local, contribuyendo al crecimiento económico de Tacna durante el feriado largo de Fiestas Patrias.

Los espacios más visitados de Perú Mucho Gusto

Entre los espacios más visitados destacó la Zona Café & Cacao, donde los asistentes degustaron cafés especiales y chocolates elaborados con cacao peruano.

También tuvo gran acogida la Zona Bebidas del Perú, con piscos, vinos, destilados y macerados provenientes de diversas regiones del país, mientras que la Zona Celebra Perú reunió artesanos, expresiones culturales, música en vivo y actividades para toda la familia.

Hasta cuándo estará abierta la feria Perú Mucho Gusto Tacna

La programación incluye demostraciones culinarias, talleres, presentaciones artísticas, pasacalles y espectáculos musicales, convirtiéndose en una experiencia para toda la familia.

El ingreso es gratuito y la feria atiende de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Bajo el lema “Sabores con historia”, PromPerú busca poner en valor la riqueza gastronómica del país y reconocer el trabajo de productores, cocineros y emprendedores que mantienen vivas las tradiciones culinarias del Perú.