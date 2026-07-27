En el pintoresco distrito de Tarucachi, ubicado en la provincia de Tarata (Tacna), la sabiduría ancestral se convierte en un refrescante emprendimiento de gaseosas de muña, orégano, eucalipto y otras hierbas de la zona con grandes beneficios.

Daniela Fernández junto a su mamá ofrecen estas gaseosas artesanales en la plaza y nos cuenta cómo es que transforman las plantas nativas de los Andes en deliciosos refrescos.

Gaseosas de muña, orégano y eucalipto: los sabores más representativos de Tarucachi

El producto estrella de la zona es la gaseosa de muña, un aliando perfecto para aliviar los cólicos estomacales y combatir el temido mal de altura o soroche. Pero no es la única opción en la lista: el orégano en bebida, es ideal para aliviar los dolores menstruales de las mujeres, mientras que la versión de eucalipto es un potente expectorante natural que despeja las vías respiratorias.

A estas se suman las refrescantes opciones de romero, excelente para mejorar la circulación y la memoria; hierba luisa, que ayuda a digestión; y hasta espirulina, un superalimento repleto de antioxidantes y nutrientes que refuerza el sistema inmunitario. ​La creatividad de este acogedor rincón tacneño no se detiene en las hierbas medicinales.

En el lugar también ofreces cerverzas artesanales de muña, miel, coca, entre otras. Foto: Katty Gines.

Cervezas artesanales de higo, hoja de coca e hidromiel

Los emprendedores locales también producen cervezas artesanales de higo, hoja de coca, hidromiel y granada, ofreciendo alternativas naturales para todos los gustos y paladares. Cada botella conserva el sabor auténtico de la fruta y la tierra.

​Además de su variada oferta de refrescos, los pobladores aprovechan la riqueza de su flora para elaborar valiosos aceites esenciales. Destaca especialmente el aceite de molle, un remedio natural altamente efectivo para aliviar dolores musculares, combatir el dolor de cabeza y reducir los niveles de estrés tras una larga jornada.

Los turistas que llegan a la zona siempre optan por llevar estas gaseosas por sus grandes beneficios para la salud.

Todo esto se complementa con hermosas artesanías hechas a mano por las familias del lugar, quienes plasman su cultura y tradiciones en cada pieza. ​

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