¡Para chuparse los dedos! Así se vive Perú Mucho Gusto Lima 2026, una fiesta gastronómica donde los aromas, sabores y productos de nuestro país son protagonistas. Recorrimos la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, y encontró propuestas que rinden homenaje a las cocinas regionales, con ingredientes propios y preparaciones que conquistan desde el primer bocado.

La Patarashca

Esas costillitas ahumadas con miel de cacao de Elita García estuvieron espectaculares. Foto: Jesús Saucedo.

Nuestra primera parada fue La Patarashca, de Tarapoto. Allí, doña Elia García nos recibió con un contundente chaufa amazónico y unas costillas ahumadas bañadas en miel de cacao, acompañadas de patacones. Una combinación irresistible: carne jugosa, exterior crocante y ese toque amazónico que invita a repetir.

Restaurante El Tuyuyo

La cocina pucallpina estuvo presente en esta importante feria culinaria. Foto: Jesús Saucedo.

Seguimos hacia El Tuyuyo, de Pucallpa, donde Blanca Pérez nos presentó una propuesta con identidad selvática: patarashca, paiche envuelto en hoja de bijao y un chaufa de cecina y chorizo, con el carácter intenso del ají charapita y las notas del cacao. Una mezcla de aromas y sabores que nos transporta directamente a la Amazonía.

El Chinito

Uno de los locales preferidos del público fue el Chinito que presentó su pan con chicharrón y de pavo. Foto: Jesús Sucedo.

Pero si hablamos de clásicos que conquistan generaciones, El Chinito tenía que estar en nuestra ruta. Félix Yong nos ofreció su inigualable pan con chicharrón, con carne doradita y crocante, y su pan con pavo al estilo oriental, de carne jugosa y sabrosa. No por nada fue uno de los stands más concurridos por los comensales.

Café Incan Forest

No podía faltar un cafecito de Incan Forest. Foto: Jesús Saucedo.

Para hacer una pausa y disfrutar de una buena taza, llegamos a Incan Forest. Sus aromáticos granos peruanos dieron vida a distintas preparaciones: desde un intenso café americano hasta un cremoso café con leche y capuchinos, ideales para los amantes de esta bebida.

Destilados peruanos

Caraz se hizo presente con su agave que delito al público con una variedad de cocteles. Foto: Jesús Saucedo.

Y la experiencia también tuvo su brindis. En la zona de destilados encontramos a AQARÁ Agave de los Andes, de Caraz, que presentó una variedad de cócteles elaborados con su destilado peruano, perfectos para acompañar la experiencia gastronómica. Otra sorpresa fue Vermouth Avelino, con sus propuestas a base de vino y hierbas aromáticas de distintas regiones del Perú, una combinación de aromas y sabores que aporta personalidad a cada preparación.

El destilado vermut Avelino sorprendió a los asistentes con sus dos presentaciones con notas herbales. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué restaurantes participan en Perú Mucho Gusto 2026?

La feria también reúne a reconocidos restaurantes de distintas regiones. En la zona Del Mar a la Amazonía participan Cevichería Noemí, Karamba, La Raya-Barra Chiclayana, Restaurante Los Reyes, Mareas Ceviches y Más, Riba Rooftop, Puerto Grau Cevichería y El Tuyuyo.

Para quienes disfrutan de las preparaciones ahumadas y al fuego, la zona A la Leña y a la Hoja presenta a D Santino Restaurante, Diablo Fuerte Restaurante Oxapampino, Doña Zully, Amazonas Restaurant, Restaurante Fitzcarraldo, Burgos’s Restaurant y Meribá.

La cocina tradicional también tiene un lugar especial con Restaurante Recreo Típico La Casa de Mama Lucy, Picantería La Tomasita, Wariqueando, Restaurante El Pallar, Restaurante Huáscar, Restaurante La Guardia, Restaurante Donde Adrián y El Manglar, participantes de la zona Sabores del Mestizaje.

En Cocinas Emblemáticas destacan La Patarashca, El Cántaro Restaurant Turístico, La Picantería Abanquina y El Tarwi. Mientras que las propuestas contemporáneas llegan de la mano de AWA, Verbena, Watya y Contraste.

Los amantes de los sánguches y la comida criolla pueden visitar Entre Tabernas, donde están Sanguchería El Chinito, Isolina Taberna Peruana, Cumpa Taberna Criolla y Pimentel Taberna Norteña.

Y para los que prefieren las carnes a la parrilla, la zona Brasas reúne a La Estampida, La Familia Mishki Mikuy Wanka, Al Palo y a la Parrilla, Restaurante Ochoa, Marabunta Anticuchería, Chaxras Eco Restaurante, Restaurante Dalias de Huaral y La Cochera de la Abuela.

TAMBIÉN PUEDES LEER: