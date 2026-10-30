¡La fiesta de los sabores peruanos ya comenzó! Este viernes 30 de octubre se inaugura la feria gastronómica Perú Mucho Gusto Lima 2026, un encuentro que reunirá a más de 140 expositores para mostrar la riqueza culinaria, las tradiciones y los productos emblemáticos de las 25 regiones del país. La actividad se desarrollará hasta el domingo 1 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar.

Organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), esta edición tendrá como concepto “Sabores con historia”, una propuesta que busca poner en valor la identidad gastronómica peruana y las historias que hay detrás de sus platos, ingredientes y tradiciones.

La ceremonia inaugural se realizará este viernes a las 12 del mediodía y contará con la participación del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; la presidenta ejecutiva de Promperú, Teresa Mera; además de autoridades y destacados representantes de los sectores turístico y gastronómico del país.

Los asistentes podrán disfrutar las mejores propuestas.

¿Qué restaurantes participarán en Perú Mucho Gusto 2026?

La feria contará con restaurantes de distintas regiones que ofrecerán platos tradicionales y propuestas gastronómicas contemporáneas.

Entre los participantes de la zona Del Mar a la Amazonía figuran Cevichería Noemí, Karamba, La Raya-Barra Chiclayana, Restaurante Los Reyes, Mareas Ceviches y Más, Riba Rooftop, Puerto Grau Cevichería y El Tuyuyo Restaurant.

En la zona A la Leña y a la Hoja estarán D Santino Restaurante, Diablo Fuerte Restaurante Oxapampino, Doña Zully, Amazonas Restaurant, Restaurante Fitzcarraldo, Burgos’s Restaurant y Meribá.

También participarán en Sabores del Mestizaje el Restaurante Recreo Típico La Casa de Mama Lucy, Picantería La Tomasita, Wariqueando, Restaurante El Pallar, Restaurante Huáscar, Restaurante La Guardia, Restaurante Donde Adrián y El Manglar.

La propuesta se complementará con Cocinas Emblemáticas, donde estarán La Patarashca, El Cántaro Restaurant Turístico, La Picantería Abanquina y El Tarwi; así como Cocinas Contemporáneas, con AWA, Verbena, Watya y Contraste.

En la zona Entre Tabernas se encontrarán Sanguchería El Chinito, Isolina Taberna Peruana, Cumpa Taberna Criolla y Pimentel Taberna Norteña.

Para quienes prefieren las carnes y las brasas, estarán La Estampida, La Familia Mishki Mikuy Wanka, Al Palo y a la Parrilla, Restaurante Ochoa, Marabunta Anticuchería, Chaxras Eco Restaurante, Restaurante Dalias de Huaral y La Cochera de la Abuela.

Una experiencia culinaria para toda la familia.

Cafés, postres, bebidas y productos peruanos

La feria también tendrá espacios dedicados a bebidas regionales, postres, cafés, destilados y cervezas artesanales.

En la zona de postres participarán Dulces Tradicionales AnaNina, Picarones Mary, Yuquitas Fritas Lyn Lyn, Bañico’s, Mana Coffee & Chocolate, Chiri Misky Sayán, Heladería Iglú, Dodo Donuts, Ukaw Chocolate Fino Amazónico, Cream & Co, Panadería y Pastelería El Padrino y Paletas Amazónicas Villaizán.

Los amantes del café podrán visitar la zona temática Cafés del Perú, que reunirá a Finca Tasta, WS Tunkimayo Coffee, Incan Forests, Café Don Ángel, Café Colibrí y Makisapa Foods.

En bebidas regionales estarán Callité-Perú, Emoliente Claudio, Kumo Sensorial Bar, Campodrim Super Foods, Molinera Wiñaymarca, Juguería Cubas, Frutaito, Falcón Prints y Mitika.

Asimismo, la feria tendrá espacios para destilados y cervezas artesanales, con marcas como De Cajón Destiladores, Latitud Sur Destilería, Pisco Pativilca, AQARÁ Agave de los Andes, Vermouth Avelino, Perú Hace Vino, Dorcher Bier, Wales Beer, Mitaya, Cumbres, Invictus y 7 Vidas.

Productos regionales y artesanía también estarán presentes

Otra de las propuestas será la zona Mercado, donde los visitantes encontrarán productos peruanos como aceites de oliva, quesos, mieles, chocolates, cacao, quinua, panes artesanales, aceitunas, frutas deshidratadas y otros insumos regionales.

Entre los expositores figuran Licores Chachapoyas, Centro Takiwasi, G&L Francis, Mi Vallemol, Mieles Medina, La Colpa Cajamarca, Maras Gold, Acaville, Panadería y Pastelería Banval, La Casa de las Tejas Rosalía, Pitaru Foods, Inmortal Food, Vivadni, Firruñaf, Panadería San José, Dlass, D’Ilo, La Pozuciña, Hachi Mitsu, Fortigrano, Naturally Divine, Cooperativa Agraria Yalpa, Arprocat, Chocolates Pachinkao, Miski Tanta, Nutriavo, Larevas, Montebravo y Wawki.

UN ESPACIO PARA LA ARTESANÍA

La artesanía peruana también tendrá su espacio con diez expositores dedicados a la alfarería, cerámica, bisutería, textiles, fibras vegetales, mates y tallados en madera y piedra.

La invitación está abierta para quienes quieran disfrutar de un recorrido gastronómico por el Perú sin salir de Lima. La cita es del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar.

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