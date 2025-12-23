¡La cuenta regresiva ya empezó! Estamos a pocos días de la Nochebuena y sabemos que todavía tienes esa lista de regalos pendiente. Si este año quieres salirte de lo común y evitar las colas interminables de los centros comerciales, tenemos la solución perfecta: regalar talento local, que va desde velas aromáticas personalizadas, boxes, café peruano, galletas, tortas navideñas, entre otros.

Guía de Regalos: Opciones imperdibles

En nuestro Bodegón de Regalos, hemos seleccionado piezas que no solo son objetos, sino historias de éxito de emprendedores que le ponen corazón a cada creación. Aquí te presentamos las mejores opciones para sorprender.

Lumora: Velas de arena & Aromáticas

Lindos detalles lleno de amor y ternura.

Cada vela nace de una historia y de un compañero que la inspira. Tienes la oportunidad de regalar un recuerdo del mejor amigo del ser humano. Creada con dedicación y totalmente personalizada según tu perro: su raza, su esencia y su energía única. Conoce más de esta marca haciendo clic en Lumora

One Bite: Desayunos- Food box- Corporativos

Una variedad de alternativas para endulzar a tus personas favoritas.

La marca tienes listo una gran variedad de propuestas de boxes para que tus seres queridos disfruten al máximo. Tienen desde artesanías peruana con taza personalizada, frutos secos, bastón de caramelo y una carta navideña que lo hace especial. También loncheritas navideñas con los que puedes sorprender a tu equipo y otros productos. Si quieres conocer todas sus alternativas, dale clic aquí: One Bite.

La Candelera: Velas, aromas & productos de bienestar

Esta marca tiene como objetivo crear aromas exclusivos para alegrar tus días, darte buenas vibras con empaques icónicos, que no solo lo pueden usar para el hogar o la oficina sino también para tu negocio con fragancias personalizadas usando el marketing olfativo, y tus clientas lo disfruten.

Ukaw : Chocolatería fina amazónica

Un panetón con el mejor cacao de la selva, ideal para estas fiestas.

Ukaw trabaja con masa madre y cacao del Ucayali en cada panetón, pues la Navidad también se celebra con lo nuestro.

Cacaoton: Bizcocho al 45% de larga fermentación, perfumado con vainilla, naranja y cacao amazónico. Con tropezones de arándanos, chocolate, cashwes y naranjas confitadas.

Vegano: Hecho con harina integral y panela, con masa madre de larga fermentación. Chocolate al 60%, relleno de castañas, pasas rubias, arándanos y tropezones de chocolate.

La marca también tiene bombones con insumos de la selva, pero para conocer más de ellos dale clic a: Ukaw

Pa sión por Endulzar : Packs Navidad, Casita de Ginger

Endulza tus días de Navidad con estas propuestas.

La marca tiene un regalo fabulosos para quienes aman los dulces. Una torta para 15 porciones y 6 cupcakes en sabores de vainilla con chispas, chocolate o keke inglés. Si quieres personalizar detalle o conocer más de esta marca, dale clic a: Pasión por Endulzar.

Incan Forest: Café orgánico reconocido internacionalmente

Para los amantes del buen café esta es una muy buena alternativa, pues es un negocio familiar que trabaja el grano con mucha pasión y cariño.

En Incan Forests ya se siente la Navidad: luces, naturaleza y granos que reúnen a todos alrededor de la mesa. Celebra con el café que nace en la tierra y une en cada sorbo.

La marca tiene una gran promoción que no debes dejar pasar. En tu primera compra te obsequian 50 gramos de café geisha Black Honey y si eres cliente antiguo también tienen regalitos para ti.

Conoce más de esta negocio familiar y de sus propuestas haciendo clic aquí: Incan Forest.

Ivonne Alvarez | Pastelería Artística

Tortas exclusivas para esta gran ocasión.

La marca ofrece lindas tortas por navidad hechas con mucha pasión y dedicación para esta fecha tan especial. Cada torta está hecha con muchísimo detalle, sabor casero y ese toque artístico que nos caracteriza. Diseños pensados para que tu mesa navideña luzca hermosa y llena de magia. Si te gustó alguno, puedes reservarlo desde hoy mismo. Conoce más de esta marca en: Ivonne Alvarez| Pastelería Artística

