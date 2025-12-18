La gran familia de Emprende Trome vivió un momento mágico y lleno de inspiración en su última reunión de networking del año. Como ya es tradición, algunas marcas que forman parte de esta pujante comunidad se dieron cita para compartir un delicioso desayuno navideño, recargar energías y trazar las rutas del éxito que nos esperan en el 2026.

El punto de encuentro fue el acogedor Valentini Café, donde el espíritu navideño se mezcló con la pasión por el emprendimiento. Fue una mañana de risas, intercambio de experiencias y, sobre todo, de un fuerte compromiso para seguir impulsando el talento y la creatividad peruana.

Comunidad Emprende Trome: Un Desayuno con sabor a éxito

El evento contó con la participación de marcas que son un verdadero orgullo para nuestra comunidad. Entre las asistentes estuvieron: Ainhoa, Cookery, Postres Bullard, Chapa esa Flor, Vanessa Ku, Bella Aborigen, Latala, ¡Oh mis Uñas, Julieta Nails, Wisqa, Bonitas, Paletas Factory, Petit Style, La Candelera, Clan, Pasión por Endulzar.

La marca Petit Style también nos acompañó en este evento. Foto: Ernesto Quilcate.

Comunidad Emprende Trome: La fórmula del éxito para el 2026

Nuestros emprendedores no solo compartieron un grato momento, sino que también nos enviaron mensajes poderosos, cargados de optimismo y consejos clave para que el 2026 sea un año extraordinario.

Latala (Karla Bodero):

“La magia no solo está en emprender, sino en disfrutar del proceso, este 2026 vamos por más metas y sueños por cumplir. Gracias por apoyar el emprendimiento peruano y creer en las marcas que nacen de los sueños”.

Cookery (Romina Suito):

“Recuerden planear el año, ponerse metas claras y alcanzables, pero sobre todo estar dispuestos a disfrutar del proceso. ¡Van a ver que este 2026 va a ser extraordinario!”

Guillermo y Ethel de Chapa esa Flor nos acompañaron también para el networking y el sorteo de regalitos. Foto: Ernesto Quilcate.

Chapa esa Flor (Ethel Hernández):

“¡Que el nuevo año venga lleno de oportunidades y proyectos floreciendo! Gracias por inspirar y apostar por el emprendimiento".

Paletas Factory (Jessica Ramírez):

“Confía en tu proceso, honra tu esfuerzo y recuerda siempre por qué empezaste. Si tu corazón late fuerte con esta idea, entonces ya vas por el camino correcto”.

Postres Bullard (Valeria Bullard):

“De todo corazón, te deseo un año lleno de la energía más linda, mucho trabajo y claro, salud. Por un 2026 lleno de proyectos increíbles”.

Vanessa Ku:

“enfocate en la meta no en la perfección”. Este es el consejo que le ha servido en todo su proceso.

La Candelera (Karina Espinoza):

“Recuerda que cada gran proyecto empezó con una chispa. En estas fechas, mantén esa llama inicial viva y conviértela en el fuego constante de la disciplina diaria. ¡Ahí está el secreto para tu éxito!”

Jessica Ramírez de Paleta Factory nos contó que la marca sigue posicionándose en el mercado. Foto: Ernesto Quilcate.

Bella Aborigen (Gloria Paricahua):

“Que la Navidad traiga amor, unión y paz a los hogares de los trome emprendedores”.

Pasión por Endulzar (Les Salinasy):

“Éxito 2026 lleno de éxitos y sueños que se harán realidad con esfuerzo, dedicación y pasión. Un abrazo”.

Bonitas (Rosario del Pilar Canchalla):

“Que este 2026 sea un año de éxito para todos y que nuestros más grandes sueños se cumplan”.

Wisqa (Daphne Scapa):

“Emprender es un camino de constancia, errores y aprendizajes diarios. Desde WISQA, les deseo una Navidad de calma y un nuevo año con fuerza para seguir adelante, creer en sus proyectos y no rendirse”.

Julieta Nails Salón ( Guilliana Anchante ):

“Que el 2026 sea el año en que todo lo que sembramos finalmente florece. Vamos por un año de crecimiento, unión y oportunidades que nos encuentren listos. Los emprendedores peruanos nacimos para avanzar”.

Valentini Café (Mildred Cuyubamba):

“Empecé en el campo, creyendo y trabajando. Hoy mis negocios llegaron hasta Italia. No subestimes tu origen: ahí nace tu fuerza como emprendedor”.

¡Felices Fiestas, trome emprendedor! Que la pasión y la dedicación sigan siendo tu brújula en este viaje. ¡Nos vemos en el 2026 con más fuerza y nuevos sueños por conquistar!