La Comunidad de Emprende Trome participó en el primer taller presencial del año: “La Inteligencia Artificial en los Negocios”, una capacitación dirigida por Otto Vidal, gerente general de Lidera Digital, quien compartió herramientas y estrategias para que los emprendedores puedan optimizar procesos, fortalecer sus marcas y mejorar su competitividad en un mercado cada vez más exigente.

La jornada se realizó en las instalaciones de Anacapri Gelatería, gracias a los anfitriones Renzo, Melissa y Chiara Martorel que nos abrieron las puertas para el taller que reunió a representantes de diversos emprendimientos como: La Chica de las Flores, Samyel Coffee, Vanessa Ku, Enrrolados, Crepebike, Pancitos del Sur, Pasión por Endulzar, Soñaliere, Bella Aborigen, Latala, Chapa esa Flor, Empanar Lima, Kjari, Oh Mis Uñas, Wisqa, Fussion, Zano, Bullard y Powid.

Un taller para innovar y crecer

Durante su exposición, Otto Vidal destacó que la inteligencia artificial ya no es una herramienta del futuro, sino una realidad que está transformando la forma de hacer negocios.

“La IA es una gran oportunidad para crecer, vender más y optimizar recursos. Quienes todavía no la están explorando están perdiendo una ventaja competitiva importante. El primer paso es sencillo: elegir una herramienta, investigar, practicar y descubrir todo el potencial que puede aportar al negocio”, señaló.

El especialista también enfatizó que la inteligencia artificial no reemplaza el conocimiento ni la experiencia de las personas.

“La IA es tan buena como las indicaciones que recibe. No existe un ‘prompt mágico’. El mejor conocimiento sigue estando en la experiencia del emprendedor, en todo lo que ha aprendido durante años construyendo su negocio. La inteligencia artificial potencia ese conocimiento”, explicó.

Adaptarse a los nuevos desafíos

Como mensaje final, Vidal invitó a los emprendedores a perder el miedo a la tecnología y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.

“Los límites son cada vez más pequeños. Hoy los negocios tienen acceso a herramientas que antes eran impensables. Aprovechen la inteligencia artificial, inviertan en ella y piensen en grande. Muchas veces una herramienta de bajo costo puede convertirse en la mejor inversión para hacer crecer una empresa”, recomendó.

Emprendedores comparten su experiencia

La capacitación fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes destacaron el valor práctico de los conocimientos adquiridos.

“Me encantó este taller porque me ha permitido descubrir herramientas que no estaba utilizando en mi empresa. Me llevo muchas ideas para implementar. Gracias a Trome por esta iniciativa”, comentó Carlos Alarcón, de Zano.

“Fue un taller directo y muy útil. Justamente necesitábamos aprender herramientas para mejorar nuestros procesos”, señaló Lesly Salinas, de Pasión por Endulzar.

Por su parte, Luis Piñas, de Samyel Coffee, destacó que los conocimientos compartidos serán aplicados de inmediato en su emprendimiento. “Ha sido una capacitación muy interesante y de gran utilidad para nuestro negocio”.

“Es valioso que Trome impulse estos espacios para que los emprendedores sigamos creciendo y capacitándonos”, agregó Alex Murrugarra, de Crepebike.

Karla Bodero, de Latala, resaltó la importancia de realizar este tipo de encuentros con mayor frecuencia. “Me ayudó a conocer nuevas herramientas y complementar las que ya utilizaba”.

Mientras que Fiorella Cutipa, de Bella Aborigen, destacó la necesidad de mantenerse actualizados. “La inteligencia artificial cambia constantemente y nos permite optimizar procesos. Este tipo de capacitaciones nos ayuda a aprovecharla mejor”.

Desde Emprende Trome reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a los emprendedores peruanos, quienes cada día demuestran resiliencia, creatividad y perseverancia para sacar adelante sus proyectos. Continuaremos generando espacios de capacitación, networking y aprendizaje para fortalecer una comunidad que no deja de crecer.

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