Georghyna Privat de la Peña Estudió Administración Hotelera y Turismo, pero encontró su verdadera vocación entre flores y bodas. Cuenta que empezó como un pasatiempo, elaborando ramos para sus amigas mientras trabajaba en una empresa de catering, se hizo conocida por el ‘boca a boca’. Creó su marca y fortaleció su presencia en plataformas digitales, posicionándose como una referente en el diseño floral para novias. Hoy, Georghyna Atelier Floral cumplirá once años en el mercado, envía sus creaciones a distintas regiones del Perú y al extranjero.

DEJÓ EL CATERING PARA APOSTAR POR SU NEGOCIO

Georghyna, ¿cómo nace tu pasión por las flores?

Todo empezó casi jugando. Soy licenciada en Administración Hotelera y Turismo y desde pequeña trabajé en catering y eventos. Poco a poco fui entrando en este mundo al observar que cada novia era distinta y tenía necesidades especiales. Una persona con la que trabajaba me enseñó sobre arreglos florales y empecé haciendo ramos para mi mamá y algunas amigas. Luego las recomendaciones fueron llegando solas y, cuando estaba en la universidad, ya tenía varias novias programadas. Ahí entendí que esto iba mucho más en serio.

Trabajabas en otro rubro. ¿Cuándo decides dedicarte al 100% a tu negocio?

Mientras estudiaba, también trabajaba y atendía a mis clientas. Llegó un momento en que era imposible hacer todo al mismo tiempo. En el séptimo ciclo de la universidad me di cuenta de que esto era lo que realmente me apasionaba y decidí enfocarme por completo en el mundo de las bodas.

Cada novia es diferente, y la marca ofrece un portafolio de opciones.

Como empresaria, ¿qué consejo les das a tus novias?

Que disfruten la etapa de ser novias. Muchas planifican durante un año o más, pero la boda dura solo un día. Es importante vivir el proceso, disfrutarlo y entender que, aunque puedan surgir imprevistos, ese día debe fluir de la manera más bonita posible.

LA PANDEMIA LA AYUDÓ A DESCUBRIR UN NUEVO MERCADO

La pandemia. Como muchos negocios, tuvimos que reinventarnos. Varias novias nos preguntaban si teníamos ramos para ocasiones especiales y fue así como surgió con más fuerza la línea de flores secas. Como las personas no podían salir, llevábamos nuestros arreglos hasta sus casas. Supimos adaptarnos y encontrar nuevas oportunidades.

¿Qué rescatas de estos casi once años de trayectoria?

Siempre digo que ha sido una aventura muy bonita que comenzó casi jugando. Hemos crecido, nos hemos fortalecido como empresa y seguimos evolucionando. Nos emociona haber acompañado a novias de Lima, provincias e incluso del extranjero.

¿A qué países han llegado sus bouquets?

Hemos llegado a México, Inglaterra, España, Chile, Colombia y Ecuador. Principalmente enviamos flores secas, porque existen restricciones para el traslado de flores naturales.

Muchos negocios no logran mantenerse en el tiempo. ¿Qué consejo darías a otros emprendedores?

Que no se rindan en los momentos difíciles. Hay temporadas con mucho movimiento y otras más tranquilas. En mi caso, cuando baja la demanda aprovecho para dictar clases, capacitarme y seguir aprendiendo.

Los ramos van desde los clásicos hasta los primaverales.

¿Cómo es tu consumidor?

Principalmente son novias con trabajo estable o emprendedoras. Son mujeres activas, que suelen practicar deporte, tienen hobbies y, sobre todo, son soñadoras.

¿Qué edades tienen tus clientes?

Nuestro público principal está entre los 25 y 40 años, aunque también atendemos a parejas mayores.

APOSTARÁ POR UN ESPACIO FÍSICO PARA VIVIR LA EXPERIENCIA

Sí. Tenemos en mente desarrollar un espacio abierto para las personas, donde podamos ofrecer nuevas experiencias relacionadas con nuestro trabajo.

¿Qué tan importantes son las plataformas digitales para tu negocio?

Las redes sociales han sido fundamentales. Tik Tok permite llegar a un público amplio que luego visita nuestro Instagram para conocer el portafolio. Siempre recomiendo crear contenido; aunque al inicio parezca difícil, nunca sabes cuál será el video que conecte con más personas.

¿Cómo es la relación con tus proveedores?

Es una relación muy cercana. Siempre están dispuestos a ayudarnos, incluso cuando tenemos pedidos de emergencia. Si no fuera por los proveedores del mercado de flores, mi negocio no existiría.

¿Cuáles son los meses de mayor demanda?

Abril y mayo, porque el clima suele ser ideal: no hace demasiado calor ni demasiado frío.

Las novias eligen temporadas donde hay menos calor.

¿Qué haces durante las temporadas bajas?

Aprovecho para dictar clases, llevar cursos de especialización y buscar nuevas tendencias durante mis viajes.

¿Qué tendencias están marcando el mercado floral?

Actualmente está muy de moda el estilo coreano, donde predomina el concepto de que “menos es más”. También destacan los bouquets elaborados con calas, que estilizan mucho la figura de la novia.

Cortitas

Si tengo una idea de negocio, ¿me endeudo o empiezo poco a poco?

Empieza poco a poco. Incluso con un solo pedido puedes comenzar. Tómale fotos o videos porque alguien lo verá, le gustará y querrá adquirirlo.

¿Qué hacer para incentivar las ventas?

Generar contenido constantemente, participar en ferias, workshops y eventos relacionados con tu rubro. La gente necesita conocer tu marca para confiar en ella y recomendarla.

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