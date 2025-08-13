Una cafetera gigante de más de cuatro metros de altura será la gran atracción de la XIV Expo Café Villa Rica, que se realizará del 21 al 24 de agosto en el Parque de la Exposición.

La feria, organizada por la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villa Rica junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima, se enmarca en la celebración del Día del Café Peruano y reunirá a más de 40 productores del reconocido distrito cafetalero.

“Esta feria es una oportunidad para acercar al público limeño a lo mejor del café de Villa Rica, famoso por su alta calidad, cultivo orgánico bajo sombra y notas únicas de sabor como chocolate o caramelo, que lo han posicionado como uno de los mejores del país”, destacó Jhonatan Elguera Ruffner, presidente de la Cámara.

EL PÚBLICO PODRÁ ENCONTAR CAFÉS DE ESPECIALIDAD

Los cafés que participarán cuentan con más de 84 puntos de taza, lo que los coloca en la categoría de cafés de especialidad.

VILLA RICA MANTIENE SU TRADICIÓN SIN DEJAR DE LADO LA INNOVACIÓN

La feria traerá un pedacito de Villa Rica a Lima. Las casetas estarán inspiradas en la arquitectura rústica de la zona, con estructuras de madera y techos inclinados a dos aguas que evocan su herencia europea. Este ambiente, sumado a la cafetera gigante, promete una experiencia inmersiva y muy “instagrameable” para los visitantes.

El público tendrá una experiencia única en este evento. Foto: Difusión.

La Municipalidad Distrital de Villa Rica aportará el componente cultural con desfiles y presentaciones artísticas que mostrarán las tres raíces que conviven en el distrito: el pueblo originario yanesha, la colonia alemana y las comunidades andinas.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA EXPO CAFÉ VILLA RICA RICA

En su última edición, la Expo Café Villa Rica recibió más de 10 mil personas por día y generó ventas cercanas al medio millón de soles. Este 2025, los organizadores esperan superar esas cifras, consolidando la feria como un evento clave para promover el desarrollo económico local, la articulación comercial y la valorización de productos saludables y de calidad.

