Más de 5 mil personas disfrutaron de un fiestón gastronómico con los huariques más bravos de Lima, Arequipa y Chiclayo.

Un tremendo festival de sabor, música y diversión se vivió en el evento “Maestros Cusqueña- El Festival”, que se realizó en el Parque de las Exposiciones, en Magdalena. Los Asistentes que gozaron con los huariques más top de Lima, Arequipa y Chiclayo, quienes llegaron con sus platos más emblemáticos para deleitar a la gente.

Andrea Ruiz, Brand Manager de Cusqueña en Backus, comentó que este evento ya es un clásico entre los amantes de la buena comida, por eso llegaron tempranito para no perderse ninguna de las propuestas culinarias de cada restaurante.

Los asistentes no solo saborearon de buena comida, también se disfrutaron con capacitaciones, catas y maridajes con las diferentes versiones de Cusqueña. Además, hubo un show con varias bandas, y un tren inmersivo que fue la sensación. Tampoco podía faltar la zona de emprendedores, donde la gente pudo comprar productos únicos y apoyar a estos negocios peruanos.

PLATOS PARA TODOS LOS GUSTOS

¡Para todos los paladares! Los visitantes tuvieron para escoger de todo: desde hamburguesas, comida nikkei, fusión china, parrillas, comida marina, platos regionales, postres y nuestros clásicos criollos.

La gerenta de marca de Cusqueña cuenta que hubo dos tipos de restaurantes: los invitados y los ‘tops’ que fueron elegidos por un jurado en un concurso.

La Escapada deleitó a los asistentes con sus platos del norte. Foto: Antonio Melgarejo.

Entre los invitados estuvieron: Fuego, Edo, Black Poke, Bros, Bendita Burger, Paralelo, La Fabrica de la Pizza, Coqui Castillo, Festín, Almacén, Zimmermann y Gyu Grill House by Edo.

Y los restaurantes top que la hicieron linda fueron: La Olla de Arequipeña, cevichería Santo Pez, Ignacio Taberna Criolla, La B (Chiclayo), Orillas (Arequipa), La Huerta de Loncco (Arequipa), Escapada, Barra Marina, Maratí y Terminal Pesquero.

“A este gran evento trajimos la experiencia de la Casa Cusqueña que ya está en la ciudad imperial, pero la hemos traído para esta ocasión a fin de que todos puedan vivir esta experiencia”, detalló Ruiz.

LOS MÁS PEDIDOS

Uno de los que la rompió fue La Huerta de Loncco, de la familia Rubina Valencia-Dongo, que cautivó a todos con su quesito al horno y su rocoto relleno ‘encauchado’. ¡Se agotaron al toque!

La Escapada también se ganó a la gente con su seco de chabelo y su seco de cabrito. Una propuesta que nació en el Valle Sagrado y que se vino a Lima para darnos los mejores sabores del norte.

La comida arequipeña fue una de las favoritas. Foto: Antonio Melgarejo.

CUSQUEÑA TRIGO CERO ES UNA REALIDAD

En el festival, la gente pudo probar la nueva Cusqueña Trigo Cero, la primera cerveza de trigo sin alcohol hecha en el Perú.

La Cusqueña cero llegó para quedarse.

