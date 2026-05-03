El diseño peruano no solo es herencia, es el motor de una industria que ya traspasó las fronteras. En una explosión de talento, identidad y sostenibilidad, la 15.ª edición de Boutique Moda Perú Otoño-Invierno 2026 transformó el Hotel Pullman de San Isidro en el epicentro de la moda latinoamericana.

JOSÉ CLEMENTE

El diseñador José Clemente deslumbró con una colección que destaca por su enfoque consciente, basada en la reutilización de elementos para darles una segunda vida. Además, sorprendió con una línea para mujeres de estética masculina que mantiene su esencia característica, bajo una paleta de colores sofisticada en tonos grises, negro, blanco, azules, marrones y beige.

El diseñador José Clemente también presentó una atractiva propuesta para damas.

IGNATTA

La marca Ignatta, creada por Alejo Granda, mostró una colección impecable de botines y botas de cuero que sorprendieron al público con sus diseños modernos con tacos estructurales, muy elegantes.

Talento de Exportación: Regiones y Nuevos Rostros

Uno de los momentos más destacados fue la Pasarela Regiones, donde el diseñador Yamil Arredondo mostró la fuerza creativa del interior del país. Por su parte, la diseñadora Luisa Vargas cautivó a los asistentes con una serie de vestidos que sorprendieron por su confección y detalles.

Asimismo, la Pasarela La Colonial presentó un mix interesante, donde nuevos diseñadores utilizaron los productos de esta emblemática fábrica textil para crear colecciones frescas e innovadoras.

Meche Correa y Ali Rapp presentaron una colección de ponchos y carteras que le encantó al público.

Meche Correa y Ali Rapp: Identidad en cada tejido

El cierre del evento fue un viaje emocional liderado por Meche Correa que acompañó su pasarela con la canción de “José Antonio”, de Chabuca Granda. Meche buscó expresar ese espíritu exacto de la letra cuando dice: “con su poncho blanco de lino”, plasmándolo en una propuesta donde el poncho se reivindica como una pieza versátil.

Para la diseñadora, el poncho es para todos: hombres, mujeres, altos o bajos; ideal para un coctel o para protegerse en un viaje de invierno crudo. Presentó versiones contemporáneas en una paleta natural de negro, color vicuña, marrón chocolate, gris y beige, adelantando que pronto vendrá una colección de alpaca más audaz y colorida. “Meche Correa existe porque Perú es mi inspiración y es mi tendencia”, refirió.

La propuesta se completó con la frescura de su hija, Ali Rapp, y sus famosas “Cholitas”. Estas carteras están cuidadosamente hechas a mano.

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