Andrea Garrido-Lecca junto a sus amigas y socias identificaron que había un vacío en el mercado peruano: la falta de alternativas cómodas y ecológicas para la menstruación. Así nació Nudah Basics, calzones absorbentes reutilizables hechos con el mejor algodón pima orgánico. Pese al tabú, Andrea y sus socias hoy empoderan a miles de mujeres en Perú y el extranjero, demostrando que la sostenibilidad y el bienestar íntimo pueden ir de la mano.

¿Cómo es para una marca en un nicho tan poco explorado llegar a las clientas?

Es un gran desafío. Nuestro trabajo principal, más allá de vender, es educar. Estamos rompiendo tabúes sobre la menstruación, el postparto y la incontinencia. Queremos que las mujeres entiendan que este producto funciona y las acompaña en cada etapa de su ciclo. Es un reto constante, pero gratificante.

LA IDEA DE NEGOCIO QUE REVOLUCIONA EL MERCADO PERUANO

Nace de una frustración personal. Me sentía incómoda con los métodos tradicionales y me di cuenta de que faltaba algo que nos hiciera sentir seguras sin dañar el medioambiente. Probé los calzones absorbentes en EE. UU. y supe que debía traer ese concepto al Perú, aprovechando que tenemos los mejores textiles del mundo. Me reuní con mis dos amigas y decidimos lanzarnos para ayudar a que más mujeres vivan su día a día sin complicaciones.

¿Qué error te ayudó a fortalecer tu emprendimiento?

¡Tuvimos muchísimos! Al inicio, el desarrollo del producto fue de ensayo y error. Probábamos diferentes telas entre nosotras para ver si resistían el flujo, si eran cómodas para el postparto o el uso diario. Esos fallos nos permitieron pulir la tecnología hasta lograr un producto de alta calidad del cual hoy nos sentimos orgullosas.

Las prendas son elaboradas con algodón pima peruano. Foto: Jesús Saucedo.

Traes este concepto del extranjero, ¿cómo ha sido la recepción?

Muy buena. Me encanta explicar que quien compra un calzón Nudah Basics deja de gastar en toallas o tampones por años. Yo no uso productos desechables hace seis años. Brindamos una alternativa cómoda, económica a largo plazo y, sobre todo, sostenible.

La marca cuenta con varias líneas para cada necesidad.

¿Cómo conectan con más clientes y qué rol juegan las tendencias con propósito?

Usamos Instagram, TikTok y Facebook para comunicar nuestra misión. Hoy el público busca marcas con propósito. Con Nudah Basics, no solo reducimos la contaminación, sino que empoderamos. Si hablamos de la regla en redes, una niña puede verlo y entender que no debe sentir vergüenza ni dejar de hacer deporte o ir al colegio por su periodo. Ese es nuestro motor.

LOS CALZONES SOSTENIBLES, UNA TENDENCIA QUE REEMPLAZAN A LAS TOALLAS TRADICIONALES

Las toallas tradicionales suelen tener mucho plástico. Nuestros calzones están hechos con algodón pima orgánico peruano en la capa que toca la piel. Es súper suave, fresco y evita irritaciones o infecciones. Es apostar por la salud propia y la libertad.

¿Cuáles son sus productos estrella y dónde las encontramos?

Nuestros favoritos son el Short, que absorbe más y te hace sentir muy protegida, y la Tanga, ideal para el verano. Vendemos a través de nuestra web y se hacen a todo el Perú, y ya estamos llegando a México y Estados Unidos (Nueva York y Miami).

¿Cómo se ven en cinco años?

Expandiendo nuestra línea para cubrir todo el ciclo de vida de la mujer.

¿Han pensado en ingresar a un retail?

Por ahora priorizamos nuestra web para mantener el control total de la experiencia de venta.

Su bolsa de tocuyo mantiene el concepto del cuidado del planeta.

Cortitas

¿Qué hacer cuando las ventas bajan?: Educación. Hacemos videos identificando el problema real de la clienta.

¿Mejor red social?: Instagram es nuestra vitrina principal.

¿Un consejo para emprender con propósito?: Si algo te apasiona, sigue adelante. Ayudar a los demás hace que el esfuerzo valga la pena.

