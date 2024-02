Mario Figueroa regresó de los Estados Unidos para visitar a su familia, sin imaginar que asumiría el reto más grande de su vida, pues a sus cortos 27 años debía hacerse cargo del negocio familia de ‘El Prince Hotel’ en San Borja. En ese entonces, era el segundo periodo de expresidente Alan García y se proyectaba un buen augurio para las inversiones. Refrescó la marca y rompió con los estereotipos de la hotelería de ese tiempo. Hoy los hoteles BTH cuentan con 4 locales y con miras de estar en el exterior.

ERRORES COMUNES AL EMPRENDER

Mario, ¿cuáles son los errores que comenten los emprendedores al iniciar un negocio?

Los emprendedores vemos las cosas en estado emocional, es importante, pero debemos ser conscientes del arduo trabajo que nos demanda un negocio. En el segundo año empiezan a caer diferentes entusiastas y solo quedan el 1.5 % de emprendimientos. Emprender no es una carrera a corto plazo, es una maratón, demanda una preparación personal porque luego vienen los colapsos y niveles de frustración donde quieres tirar la toalla.

Has tenido mucho éxito con los hoteles porque cambiaste el concepto y planificaste, ¿Qué tan importante es estudiar el mercado y capacitarse?

Siento que el éxito que he conseguido ha sido el desarrollo y la evolución que he tenido como persona, sembrar hábitos que me saquen de mi estado de confort. En el Perú, se acostumbra a copiar y eso no basta, hay que transformar lo que hay en el mercado y ser mejor.

UNA IDEA DISRTUPTIVA Y CON ÉXITO

Tenías 27 años cuando asumiste el control de este negocio familiar, ¿qué paso por tu mente?

Cuando asumí esa responsabilidad sentí que era un paso grande en mi vida. A los 27 años radicaba en Estados Unidos y había mucho susto por el segundo gobierno del expresidente Alan García, pero se venían cadenas hoteleras y teníamos que competir con capitales extranjeros. Hice una transformación con un gran equipo y no lo pensé tanto, porque las puertas se fueron abriendo con mucho trabajo.

Mario comenta que no descansa, trabajo muy duro con todo su equipo para dar una atención de calidad.

EL PODER DE LAS REDES SOCIALES

¿De qué manera pueden ayudar las redes sociales?

Han crecido considerablemente, hace 15 años nadie hablaba de ellas, pero pasaron 6 años y hoy representan un 55 a 60% de las ventas. Hace 15 años, nos dirigimos a los millennials y ahora son el 55% del mercado laboral en el mundo, es un gran universo que busca hoteles con un concepto como el nuestro. Nos hemos posicionado como el hotel más instagramiable.

Es normal sentir miedo ante el cambio, ¿cómo enfrentas eso?

Para crear tienes que creer. Yo lo llamo como una fe y no con un matiz religioso sino como una fe de convicción, cada paso hacia adelante hay más gente negativa que positiva; te van a decir, ¿para qué quieres más?, quédate como estas, y uno retrocede. Ir por más es salir de tu estado de confort.

CONSEJOS SI TIENES UN HOSPEDAJE

Muchas personas te siguen por redes. Si tengo una casa y me puede servir como hospedaje, ¿por dónde empiezo?

El turismo se parte en dos: receptivo, en el que vienen a conocer el Perú profundo, y el corporativo, que es para hacer negocios. Si tienes una casa debes saber que el huésped busca sentir una experiencia. Sé innovador y vas a poder saciar el nivel de satisfacción.

Apuntó a los millenials quienes buscan nuevas opciones.

FRACASAR ES PARTE DEL CAMINO

Dices algo importante: “fracasar es parte del camino”, hay casos de emprendedores que les va mal y cierran, ¿qué les dices?

Agradece que te vaya mal, porque en esta vida emprendedora es como ponerte un examen con 20 problemas que los vas a tener que resolver y no puedes patear el tablero y si no haces no te mereces tener el éxito.

Hay incertidumbre por la recesión económica, ¿crees que de las crisis nacen las oportunidades?

Después del Covid no hay nadie que nos mate, abrimos 3 hoteles, el Golf, San Borja y Arequipa, y un cuarto en Tacna, y seguimos creciendo.

La propuesta no tiene nada que envidiar a grandes cadenas extranjeras.

¿Cómo defines BTH?

BTH no es un hotel, es un estilo de vida, somos rebeldes, hay delicadeza, sensualidad, elegancia con pizcas de vanguardia y una cultura cosmopolita.

Pensando en los pequeños hospedajes familiares, hoteles en el interior del país que están padeciendo por la falta de turistas, ¿Qué podemos hacer?

Ante la necesidad tiene que salir tu mejor versión, no veas el problema con negatividad, agradece a Dios porque te ayudará a ser mejor como persona y profesional y te sacará de tu zona de confort.

EL ANÉCDOTA CON EL FAMOSO DISEÑADOR KENNETH COLE

Durante un evento de moda en el Perú, llegaron muchos famosos; entre ellos el reconocido diseñador Kenneth Cole, quien estaba alojado en el Marriot, pero cuando visitó las instalaciones del BTH de San Borja quedó fascinado por su estructura y su concepto cosmopolita. De inmediato pidió que le traigan sus maletas porque quería alojarse en este hotel peruano.

RAPIDITAS

Si no tengo mucho capital para invertir, ¿es momento de endeudarme?

Tienes que evaluar los flujos, ver tus números, las finanzas son claves, tener un equipo que te controle muy bien para que no cagas en un vacío.

¿En qué detalles se fija el turista para alojarse?

El turista ya cambió. El 55% y pronto van a hacer más millennials que nos van a llenar la bolsa de viaje, es un perfil que busca la rebeldía, innovación y creatividad. Hoy se dejan llevar por los comentarios de experiencia que se ven en Internet y condiciona la visita del viajero.

