A los 17 años, Javier Estrada apostó sus últimos 300 soles para crear una marca de ropa masculina sin imaginar que, poco después, perdería gran parte de su esfuerzo por la traición de un amigo que le robó. De niño sufrió inseguridades por el sobrepeso y encontró en los libros la motivación para convertirse en una mejor versión. Cuando SU negocio crecía estuvo al borde de la quiebra por falta de conocimientos financieros, pero su esposa fue clave para ordenar la empresa. Hoy, con apenas 23 años, tiene tres tiendas en Gamarra, realiza envíos a todo el Perú y sueña con llevar a NTH a mercados internacionales.

SU ADN EMPRENDEDOR LO HEREDÓ DE SUS PADRES

Javier, empezaste muy joven. ¿De dónde crees que nace ese espíritu emprendedor?

Nace de mis padres. Mi mamá tiene una empresa de concesionarios y mi papá dirige su propio laboratorio de tecnología médica. Siempre los vi trabajar con esfuerzo para sacar adelante a la familia y brindarnos bienestar. Ese ejemplo me motivó a seguir el camino del emprendimiento.

Cuentas que de niño tenías inseguridades por haber tenido obesidad. ¿Qué te motivó a superarte?

Era un chico muy tímido e introvertido. Me costaba socializar y sentía que, por mi sobrepeso, las personas no querían acercarse a mí. Encontré refugio en los libros de desarrollo personal, que me ayudaron a vencer el miedo y creer más en mí. Ese proceso se conectó con el emprendimiento y me impulsó a salir adelante.

Ahora tienes 23 años y te has consolidado en el competitivo mercado de Gamarra. ¿Qué le dirías a un joven que quiere seguir tus pasos?

Que no se rinda. A mí me tomó casi dos años ver ganancias reales de todo el esfuerzo que estaba haciendo. Recuerdo que en una Navidad armé cajas de mi marca soñando con tener pedidos. El camino puede ser largo, pero la clave es seguir trabajando y esforzándose cada día.

LA CLAVE DEL ÉXITO

La persistencia y el trabajo duro. Si además le sumas trabajo inteligente y habilidades que te permitan avanzar más rápido, el éxito termina llegando.

Por tu inexperiencia sufriste un robo dentro de tu negocio. ¿Qué te ayudó a superar ese momento?

Mi esposa. Conocí a Dayana cuando la empresa atravesaba una etapa complicada. Teníamos ventas y crecimiento, pero todo era muy desordenado. Ella es contadora y me ayudó a organizar las finanzas y la gestión del negocio. Descubrir que una persona cercana te robó es muy duro, pero también forma parte de los aprendizajes que enfrenta cualquier emprendedor.

Su esposa Dayana fue clave para poder crecer en el mercado. Foto: Jesús Saucedo.

¿Por qué te inclinaste por la ropa masculina?

Quería crear una comunidad de personas obsesionadas con alcanzar sus objetivos. Mi marca busca representar a quienes tienen grandes sueños, trabajan por crecer y quieren construir algo importante en sus vidas.

¿En quién te inspiraste para crear tus diseños?

Tengo influencia de la cultura americana, pero también desarrollo diseños propios con mensajes de motivación y espiritualidad. Ahora estoy más cerca de Dios y quiero transmitir mensajes de fe y esperanza. Uno de los conceptos que más me inspira es “No tengas miedo”, una frase que aparece 365 veces en la Biblia, como un recordatorio para luchar por nuestros sueños cada día.

Ahora que tienes tres tiendas en Gamarra, ¿a dónde apuntas?

Quiero convertir mi marca en una empresa reconocida por su comunidad y crear más negocios que inspiren a otras personas a convertirse en su mejor versión. Además, tengo una agencia de marketing con la que ayudo a emprendedores a potenciar sus contenidos.

EL MARKETING DIGITAL Y LA IA LA BASE PARA EL CRECIMIENTO

Estamos viviendo una etapa de grandes oportunidades. Las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a crear contenido, ahorrar tiempo y dinero, y conectar mejor con nuestros clientes. En un mercado tan competitivo, la tecnología marca una gran diferencia.

¿Qué tan importante sigue siendo la tienda física?

Es fundamental porque nos permite conectar directamente con el público. Representa aproximadamente el 50% de nuestra facturación. Sin embargo, el comercio electrónico también es clave porque permite escalar el negocio y llegar a más clientes en todo el país.

¿Piensas llevar tus productos al extranjero?

Sí. Ya realizamos envíos a Ecuador y nuestro objetivo es convertirnos en una marca internacional y conquistar nuevos mercados.

Cortita:

¿Qué errores no se deben cometer?

Cuando te va bien, no debes bajar la intensidad del trabajo. Yo tuve un pico de ventas que me hizo relajarme y me tomó varios meses recuperar el ritmo. Si te va bien, esfuérzate el triple. También es importante alejarse de todo lo que reste energía, seguir aprendiendo y trabajar con disciplina todos los días.

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