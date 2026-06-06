Lo que comenzó como una idea divertida terminó convirtiéndose en uno de los productos más comentados de la temporada. Gutter, es un joven de apenas 20 años, estudia programación y también se dedica al diseño y confección de prendas urbanas en Gamarra. Inspirado por las tradicionales frazadas Tigre de la reconocida marca Santa Catalina, tomó uno de sus moldes de conjuntos y lo adaptó a este peculiar material. El resultado fue el nacimiento del “Espanta Frío”, una prenda que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De TikTok a todo el Perú

El éxito llegó casi de inmediato. Tras lanzar el conjunto a través de TikTok, comenzaron a recibir pedidos desde ciudades de clima frío como Cerro de Pasco, Huánuco, Huancayo, Arequipa, Oxapampa y Puno. Disponible en tallas S, M y L, el conjunto destaca por su capacidad para abrigar y por su llamativo diseño.

“La idea era atraer más público hacia nuestra marca y funcionó mejor de lo que imaginábamos”, precisa.

Aunque el conjunto tiene una particularidad que suele sacar más de una sonrisa entre sus clientes: para conservarlo en buen estado, cada pieza debe lavarse por separado. Sin embargo, ese detalle no ha frenado la demanda. Con un precio de 95 soles, “Espanta Frío” se ha convertido en una alternativa ideal para quienes buscan combatir las bajas temperaturas sin dejar de lado el estilo.

Las prendas las envió a Puno, Huancayo, Cerro de Pasco y otras provincias. Foto: Mario Zapata.

La apuesta de un joven emprendedor

La acogida ha sido tan grande que la marca ya va por su tercera producción. Desde su local ubicado en la galería Pasco Center, en Gamarra, Gutter continúa apostando por prendas oversize, joggers anchos y poleras que son tendencia entre el público joven. Su sueño es seguir creciendo y llevar su marca a todo el país.

“Me gustaría tener sucursales en diferentes provincias y que más personas conozcan nuestro trabajo”, afirma.

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