Emprender no siempre empieza con un gran plan, a veces basta con una buena recomendación. Así fue para Yeraldine Huarcaya, una joven que estudiaba odontología y encontró en la venta por catálogo una forma de financiar sus estudios. Lo que comenzó como una alternativa económica terminó convirtiéndose en su vocación: hoy es consultora de nivel zafiro y entrenadora de Natura, donde inspira a más mujeres a crecer y alcanzar sus metas.

De las aulas al emprendimiento

Yeraldine descubrió su talento para las ventas mientras cursaba odontología. La pasión por los productos de belleza y el deseo de superarse la llevaron a un nuevo rumbo profesional.

Un negocio que pagó sus estudios

Gracias a las ventas por catálogo, pudo costear su carrera y aprender sobre gestión, marketing y plataformas digitales, herramientas que hoy aplican miles de consultoras en su día a día.

Crecimiento con propósito

Las capacitaciones de Natura le abrieron la puerta a una visión empresarial. Aprendió a organizar sus finanzas y a desarrollar habilidades para hacer crecer su negocio.

Nivel zafiro, un logro de esfuerzo y constancia

Con dedicación y compromiso, Yeraldine alcanzó el nivel zafiro, un reconocimiento que premia su trabajo y liderazgo dentro de la red de consultoras.

Inspirar a otras mujeres a brillar

Hoy, como entrenadora, comparte sus experiencias y motiva a otras mujeres a confiar en su potencial. Su mensaje es claro: Con actitud y disciplina, se puede lograr todo lo que uno se propone.

Aprender sobre finanzas y redes sociales es vital para que un negocio se mantenga con el tiempo y pueda crecer. Foto: Freepik.

Consultoras aumentaron un 10% su bienestar integral

Más de 150 mil consultoras de belleza de Natura y Avon en Perú han mejorado notablemente su calidad de vida, según el reciente Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la empresa. Este estudio, basado en la metodología de la ONU, reveló que su bienestar integral creció 10.3%, midiendo avances en Salud, Conocimiento y Trabajo, más allá de las ganancias económicas. Natura es pionera en el país en aplicar esta herramienta para asegurar que la venta directa les brinde una vida digna.

Más salud, becas y mejores experiencias laborales

El aumento se debe a mejoras clave: en Salud, las consultoras tienen mayor acceso a atención médica gracias a campañas de detección y acompañamiento. En Conocimiento, más de 16 mil se capacitaron en digitalización y finanzas, y 120 recibieron becas universitarias. La dimensión Trabajo tuvo el mayor salto (17.2%), indicando que perciben su labor con experiencias positivas y un impacto favorable. Todo esto se impulsa con la Red de Bienestar, que les da acceso 24/7 a servicios de apoyo y cursos.

