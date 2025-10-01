El ayacuchano Carlos Añaños Jerí, a sus cortos ocho años, puso su pequeña bodeguita en casa. Ha sido obrero y vendedor para conocer todos los procesos de una empresa. Fue fundador de Aje y se retiró, pero decidió volver al mundo de los negocios con Tiyapuy, una marca que pone en valor a las papas nativas. Hace unos días, Trome viajó a la ciudad de Ayacucho para cubrir el evento ‘Compartamos el Éxito’, que él lideró.

Se dice que emprender es de valientes. Muchos jóvenes que sueñan con ser grandes cocineros como Micha y Gastón estuvieron presentes en este evento importante porque sueñan en tener oportunidades para cumplir sus sueños, ¿qué mensaje les daría?

No pierdan las esperanzas, empecemos a trabajar mucho, uniéndonos. El evento ‘Compartamos el Éxito’; es para decir ‘unamos’. Solo así, el agro, el turismo, los restaurantes y todos los rubros vamos a ser capaces de poner en valor esta maravillosa región, Ayacucho. Estamos orgullosos de ver que las marcas ayacuchanas ganaron en los concursos de innovación de la Expo Alimentaria y de cómo Ayacucho se llevó el premio al mejor stand. Siento que los jóvenes ya están teniendo oportunidades, pero hay que seguir dándole con todo.

Micha comentó que los cocineros han trabajado mucho para que el mundo conozca de nuestro país a través de la cocina. ¿Qué le falta al Perú para que todos sepan que tenemos mucho más que ofrecer?

Este evento ha demostrado la unión del sector hotelero, agrario y de la biodiversidad. Creo que ese es el camino para salir a un espacio de prosperidad. Hay que dejar de lado las banderas individuales y trabajar por el bien común.

¿Hacia dónde debemos mirar los peruanos para que el país siga creciendo?

Me quedo con un mensaje potentísimo de Micha: antes, muchas personas hacían potajes deliciosos, pero se guardaban las recetas y muchas se perdieron. Creo que hoy, en este espacio podemos empezar a compartir no solo las recetas para salir adelante. El conocimiento y la experiencia deben compartirse.

El evento 'Compartamos el 'Éxito' se realizó en Ayacucho donde asistieron muchos jóvenes que querían conocer las historias de motivación de los líderes de diferentes rubros.

‘Compartamos el Éxito’ ha convocado a grandes personalidades de la gastronomía, hotelería y otros rubros. ¿Piensan replicarlo en los siguientes años?

Es el sueño: que este sea el primero de muchos. Sueño con que Ayacucho se convierta en el eje de discusión de la cultura culinaria del sur del Perú. El sur tiene una expresión increíble de las cocinas ancestrales, y creo en consolidar este proceso.

Recetas tradicionales

Es un tema muy delicado, porque no podemos perder las recetas. Si pensamos unir del campo a la olla, los dos espacios que juegan perfectamente se van a mantener. Lo que tienen en mente Gastón y Micha es justamente la integración. Así como Micha ha traído el mejor restaurante del mundo al Perú, veamos mañana en diferentes zonas ese espacio de desarrollo de nuestra marca, haciendo cocina y manteniendo nuestras costumbres ancestrales.

¿Cuál ha sido el objetivo principal de llevar a cabo este evento?

Unir a todos. Al sector turismo, a los restaurantes, a las escuelas de cocina para escuchar a dos personas que han llevado el éxito al mundo. Ojalá podamos replicar ese trabajo en equipo, esa colaboración, no desde el ego ni el egoísmo. Tenemos que aprender a estar unidos para mostrar lo mejor que tenemos, porque, al final, los beneficiados somos todos.

Micha y Gastón Acurio acompañaron al Carlos Añaños al evento para impulsar el turismo y diferentes temas en la región. Foto: K.Gines.

CARLOS AÑAÑOS Y SU CONSEJO A EMPRENDEDORES

Hay que perseverar, porque el éxito de un emprendedor no se da de la noche a la mañana. Toma tiempo, mucho trabajo y esfuerzo. Uno comete errores y va aprendiendo, pero hay que aguantar, pues los procesos de competitividad son duros en la vida, pero sí se puede.

Nosotros, sin olvidar de dónde venimos, de haber trabajado en Ayacucho, salimos exitosos a Lima y llevamos nuestra marca ayacuchana a muchos lugares. Pero esto se logró sudando todos los días sin mirar atrás. El éxito sí se logra, y Gastón y Micha lo han demostrado.

