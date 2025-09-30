Trome aterrizó en Ayacucho para vivir de cerca “Compartamos el Éxito”, el gran encuentro que reunió al presidente del Patronato Pikimachay, Carlos Añaños, Gastón Acurio y Mitsuharu Tsumura, ‘Micha’ . Una cita que puso en vitrina la resiliencia, el talento y el sabor que convierten a esta región andina en orgullo del Perú.
Ayacucho, nuevo destino gastronómico del Perú
El pasado 27 de septiembre, Ayacucho fue escenario de “Compartamos el Éxito”, un evento que unió tradición y modernidad con la presencia a los tres referentes de la gastronomía y la innovación.
El sabor de la tradición en diálogo con la alta cocina
Durante la cita se resaltó lo mejor de la cocina ayacuchana: las picanterías, los hornos tradicionales y los productos locales como el cacao, el café, el pan chapla y los destilados. Todo ello en armonía con la creatividad y visión de la alta cocina peruana.
Carlos Añaños: “Queremos mostrar al mundo la resiliencia de Ayacucho”
El líder del Patronato Pikimachay destacó que esta iniciativa busca consolidar a Ayacucho como un destino gastronómico y cultural de talla mundial, resaltando su identidad, innovación y orgullo andino.
Charlas y experiencias para recordar
La programación incluyó conversatorios como Guardianas del sabor, en homenaje a las picanteras; La biodiversidad que inspira, con productores de papa, cacao y queso; además de un diálogo magistral titulado Gastronomía y Futuro del Perú, a cargo de Acurio, Micha y Añaños.
Ayacucho: turismo, sabor y desarrollo sostenible
La región vive un momento histórico: en 2023 recibió más de 650 mil visitantes y sus exportaciones de café y cacao superaron los USD 70 millones.
