Trome aterrizó en Ayacucho para vivir de cerca “Compartamos el Éxito”, el gran encuentro que reunió al presidente del Patronato Pikimachay, Carlos Añaños, Gastón Acurio y Mitsuharu Tsumura, ‘Micha’ . Una cita que puso en vitrina la resiliencia, el talento y el sabor que convierten a esta región andina en orgullo del Perú.

Ayacucho, nuevo destino gastronómico del Perú

El pasado 27 de septiembre, Ayacucho fue escenario de “Compartamos el Éxito”, un evento que unió tradición y modernidad con la presencia a los tres referentes de la gastronomía y la innovación.

El sabor de la tradición en diálogo con la alta cocina

Durante la cita se resaltó lo mejor de la cocina ayacuchana: las picanterías, los hornos tradicionales y los productos locales como el cacao, el café, el pan chapla y los destilados. Todo ello en armonía con la creatividad y visión de la alta cocina peruana.

Gastón Acurio sorprendió a los presentes con sus ideas de cómo potenciar la marca de Ayacucho con productos y servicios. Foto: K. Gines
Carlos Añaños: “Queremos mostrar al mundo la resiliencia de Ayacucho”

El líder del Patronato Pikimachay destacó que esta iniciativa busca consolidar a Ayacucho como un destino gastronómico y cultural de talla mundial, resaltando su identidad, innovación y orgullo andino.

Charlas y experiencias para recordar

La programación incluyó conversatorios como Guardianas del sabor, en homenaje a las picanteras; La biodiversidad que inspira, con productores de papa, cacao y queso; además de un diálogo magistral titulado Gastronomía y Futuro del Perú, a cargo de Acurio, Micha y Añaños.

Emprendedores de diferentes rubros y regiones se dieron cita a este importante evento. Foto: K. Gines.
Ayacucho: turismo, sabor y desarrollo sostenible

La región vive un momento histórico: en 2023 recibió más de 650 mil visitantes y sus exportaciones de café y cacao superaron los USD 70 millones.

@emprende.trome Carlos Añaños, Gastón Acurio y Mitsuharu Tsumura unieron tradición, innovación y talento joven para mostrar que Ayacucho tiene todo para convertirse en un gran destino gastronómico.🍽️🇵🇪 #ayacucho #gastronomia #peru #comidaperuana #EmprendeTrome ♬ Chill Vibes - Tollan Kim

