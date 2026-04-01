Giuliana Lavado transformó su vocación docente y la herencia repostera de su madre en un negocio que hoy cumple 25 años de éxito. Lo que comenzó como un detalle para las fiestas de sus hijos evolucionó en Madi’s, una marca referente que ha sabido trasladar el sabor del hogar a las grandes empresas.

Si una ama de casa te pide un consejo para empezar un negocio de pastelería en casa, ¿qué le dirías?

Observe su mercado y su público objetivo, a quienes va a ofrecer el producto.

Sabemos que tienes más de 20 años. ¿Cuál dirías que es el factor de que tu marca esté vigente tanto tiempo?

Mantener la esencia con la que iniciamos. Es un producto netamente casero que está dispuesto a deleitar a cualquier edad.

MADI´S: DE MAESTRA AL MUNDO DE LA REPOSTERÍA

Siempre he preparado postres; siempre hubo un queque en casa hecho por mi mamá. La repostería siempre ha estado en las venas. A raíz de los cumpleaños de mis hijos, nos pedían las mamás de sus amiguitos; ahí es donde empezó.

¿Qué errores te han ayudado a mejorar tu negocio?

Quizás, al querer abarcar mucho, uno tiene que enfocarse en poco, porque es más. Nos dedicamos a la chocolatería y galletas. Ya no abarcamos tortas ni otros tipos de postres.

Es un negocio familiar, ¿cómo se reparten el trabajo?

Mis hijas se encargan de la parte comercial y de marketing y yo de producción y logística.

La calidad y la limpieza son fundamentales. ¿Cómo llegan los clientes a ti y cuánto les ha costado fidelizarlos?

Llegan a mí de boca a boca y mediante las redes sociales. Se quedan con la marca porque brindamos un servicio óptimo de calidad y de limpieza, cumplimos con sus expectativas y sus propuestas personalizadas.

La chocolatería es una de las líneas que tiene más demanda para las familias y las empresas. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué temporadas son de mayor demanda?

Diciembre, Día de la Madre, Pascua, que hoy en día es alto, Halloween fue tomando protagonismo.

¿Qué productos tienen mayor demanda?

Las casitas armables y las galletas para decorar. En el corporativo: las galletas y chocolatería.

Se han manejado en plataformas digitales, ¿han pensado en tiendas física?

Por ahora no, porque hacemos en base de lo que pide el cliente, tenemos cartera de clientes propios.

¿Cómo te ves en cinco años?

Incursionando en Coffe break y queremos crecer para ese lado. No pienso en tienda física porque se maneja bien las redes sociales y es más cómodo que llegue a su domicilio.

¿Cómo te diste cuenta que este negocio iba a funcionar?

Cuando hay negocios propios hay temores, si no fuera por mis hijas no lo hubiese hecho quizás, pero es un negocio rentable porque el peruano es super dulcero, las dietas se van para un lado por comer una galleta o un chocolate.

La marca creó productos para Pascuas. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué tan importante tener un equipo?

El trabajo de equipo es lo que funciona en un negocio. Y que exista una líder para seguir impulsando.

Has iniciado cuando las redes aun no eran las protagonistas, ¿de qué manera cambió la forma de ver las cosas en tu emprendimiento?

Vi que las cosas se iban acelerando más, tenía más seguidores, llegaban clientes por redes y me di cuenta que iba creciendo y me iba capacitando para tener más herramientas y optimizar mis tiempos.

La marca trabaja desde la casa y muchos clientes llegan por las plataformas digitales. Foto: Jesús Saucedo.

¿Te gustaría llegar a provincias?

No lo he pensado porque tendría que trabajar con preservantes y eso cambia el sabor del producto casero, y no quiero cambiarlo.

Cortitas

¿Cómo haces para cuidar tu flujo de caja? Siempre tienes que tener un colchón de capital, es intocable y debe ir creciendo.

¿Qué cosas no se deben hacer para una persona que tiene un negocio? No comérselo (risas), respetar los insumos, el espacio, la limpieza.

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