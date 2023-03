Jasmín Ruíz vivió por mucho tiempo en Chaclacayo y disfrutó del gran privilegio de estar rodeada de la naturaleza. Es arquitecta de interiores y siempre le encantó crear, pero debido a que una obra se paralizó decidió hacer ramos de flores que se vendieron muy rápido en el Día de la Madre. Desde ese entonces, ‘Chica de las Flores’ se enfocó en su negocio que está creciendo por la aceptación del público y sus arreglos ya están varios puntos de la capital.

Jasmín, ¿Cómo así te convertiste en ‘Chica de las flores’?

Soy arquitecta de interiores y al paralizarse las obras, decidí hacer unos ramos para mi mamá y mi amiga para entretenerme y aproveché el Día de la Madre para venderlas y como tuvo mucho éxito decidí emprender.

Me contaste que eres arquitecta y por una obra paralizada, ¿cuándo decides lanzarte al mercado, estudiaste el mercado?

No hice un estudio de mercado. Como había regalado a mis amigas y me decían que eran lindos mis ramos de flores secas me decidí. Todo esto se dio de manera orgánica y ya con el tiempo se fue dando de forma más ordenada.

Hiciste ramos por el día de la madre y tuvo mucha aceptación, ¿cómo hiciste para visibilizarlas?

Lo primero que hice fue buscar a influencers y que de onda te publicitan; una de ellas fue Ximena Llosa que le regalé en una cafetería y me hizo una historia en sus redes sociales. Pensaba: ¿cómo hacer para poner en venta mis flores sin tener una tienda? Pues no era mi posibilidad tener un local, así que toqué puertas, hice mis módulos para ofrecer en La Zanahoria, en Café Gianfranco y en otras tiendas.

¿Y cuándo te diste cuenta que esto puede ser sostenible a futuro?

Siempre tuve claro que la felicidad va mucho más allá de solo el flujo económico, cuando cogía un ramo me sentía plena, cuando veía las respuestas de los clientes, cuando vi la aceptación en las tiendas me dije que le daría más energía a esto porque me hace feliz y es negocio.

Las flores tienen el beneficio de durar más tiempo y es una buena alternativa para emprender. Foto: Andrés Paredes.

¿Cómo te motivas para continuar en un mercado tan competitivo?

Empecé a leer muchos libros de historias de empresas de éxito en flores, a leer temas de cómo sacar una empresa adelante, leo siempre para poder aplicarlo en esta pequeña empresa que tengo. Además, me encanta hacer talleres porque amo enseñar y ver felices a las personas que hicieron algo con sus propias manos.

¿Qué tomas en cuenta al momento de hacer tus arreglos?

Tengo toda la teoría super clara por mi profesión. Cuando es un pedido específico les pregunto sobre las tonalidades. Si van a hacer arreglos para cumpleaños, formatos grandes o chicos siempre les pregunto para conocer sus gustos.

Las fechas de más demanda son: el día de San Valentín, Día de las Madres y Navidad. Foto: Andrés Paredes.

¿Cuál es el público objetivo que te compra?

El público femenino es muy fuerte. Las chicas compran para decorar, para su escritorio, su mesita de noche. A raíz de la pandemia, la gente se ha preocupado para que su entorno tenga detalles, que la hagan sentir bien. Y las flores secas tienen el plus de la durabilidad.

¿De dónde vienen tus insumos?

Trabajo con el mercado de flores de Piedra Lisa y algunos de Santa Rosa. Al inicio hacía yo misma el secado, pero necesitaba espacio. Ahora me enfoco en meterle energía a la parte creativa.

¿En qué fechas hay mayor demanda?

El Día de la Madre con los ramos y en Navidad con las coronas.

Estamos en una coyuntura difícil, ¿la gente compra flores?

A pesar de lo que estamos viviendo, la gente compra flores. La parte del detalle que te alegra no se ha perdido.

Jasmín también dicta talleres donde asisten muchas mujeres que aman la decoración y exploran sus habilidades manuales. Foto: Andrés Paredes.

Toda empresa tiene una filosofía, ¿cuál es la tuya?

La magia está en los detalles. Cuando hago los talleres les armo una cajita, una frase bonita, eso es lo que marca la diferencia entre mis ramos y otros, te das cuenta que al mirarlo, verás que alguien se ha tomado el tiempo para combinar los colores, poner el sticker y los detallitos.

Para una ama de casa que quiere hacer algo como lo haces tú, ¿qué es lo primero que le recomendarías?

Si quieren dedicarse a esto tienen que disfrutarlo. Si te gusta le pondrás pasión para que eso fluya. Vas a equivocarte y tomes la experiencia como lección. Haz algo que te diferencia y te sientas orgullosa. Cuando amor le puse, cuantos errores tuve, hay mucho más detrás de cada ramo.

RAPIDITAS

CONSEJOS PARA UNAS FINANZAS SANAS

Capitalizar. Al inicio no habrá mucha utilidad, primero tendrás que capitalizarte.

CUÁL ES EL PLUS QUE DEBEN DAR LOS EMPRENDEDORES FRENTE A TANTA COMPETENCIA

Un servicio más allá de vender un producto, darle una experiencia de por qué elegir este ramo. Dar variedad, pensar en los detalles que es la palabra.

ERRORES QUE SIRVIERON DE LECCIÓN

Hice uso cuadros florales grandes y di un presupuesto y no calculé mis horas de trabajo, al ser tan detallista, uno debe calcular el tiempo que se va demorar al hacer un trabajo, que es ganar. No gané mucho.

Quería acaparar todo, no tenía gente que trabajara para mí, pero al no estar tan organizada me volvía un poco loca y me causaba estrés. El primer día es producción, luego la administración y así sucesivamente.

DIFICULTAD AL EMPRENDER

Creérsela, a veces la mente te juega en contra, la duda, el miedo, pero es algo natural. Ahora voy con todo.

