La Comunidad de Emprende Trome vivió una experiencia única al visitar la planta de impresión de Pando, donde se hace el diario Trome, que cada día inspira con historias de superación, creatividad y esfuerzo. Treinta emprendedores participaron de esta reunión para conocerse y poder intercambiar ideas. Además, recibimos la visita del CEO de San Antonio que envió un mensaje positivo a los emprendedores.

Una tarde de aprendizaje, networking y nuevas alianzas

La jornada se realizó el jueves 23 de octubre, y fue mucho más que una visita: se convirtió en un espacio de networking y conexión entre emprendedores que comparten la misma pasión por hacer crecer el Perú desde sus negocios.

Durante el encuentro, muchos asistentes aprovecharon para intercambiar ideas, contar sus experiencias y, lo más importante, anunciar futuras colaboraciones entre sus marcas, demostrando que la comunidad sigue viva, fuerte y unida.

La historia de Trome contada por su director

El director periodístico, Carlos Espinoza Olcay contó un poco de los inicios del diario y las innovaciones. Foto: Violeta Ayasta.

El evento inició con las palabras de bienvenida de Carlos Espinoza Olcay, director de Trome, quien compartió la historia del diario y cómo logró convertirse en un fenómeno de estudio a nivel internacional por su éxito en ventas y cercanía con el público.

“Trome ha sabido adaptarse a los cambios del consumidor sin perder su esencia popular y optimista. Hoy seguimos siendo el diario más vendido del Perú porque hablamos el mismo idioma de la gente”, destacó Espinoza.

Un anuncio que motiva a seguir creciendo

El nuevo Gerente General de El Comercio, Juan Manuel Jurado anunció que el 2026 se harían eventos para emprendedores. Foto: Violeta Ayasta.

Por su parte, el nuevo gerente general de El Comercio, José Manuel Jurado Gómez saludó a los asistentes y anunció una gran noticia: para el año 2026 se tiene previsto un evento nacional dedicado exclusivamente a emprendedores, donde se compartirán experiencias, talleres y oportunidades para seguir fortaleciendo este ecosistema.

Rubén Sánchez, el CEO que inspira con su historia

El CEO de San Antonio, Rubén Sánchez dio algunos consejos a la comunidad. Foto: Violeta Ayasta.

Uno de los momentos más esperados fue la charla del CEO de San Antonio, Rubén Sánchez, quien relató cómo una pequeña panadería familiar se transformó en una de las empresas gastronómicas más queridas y exitosas del país.

Con más de 66 años de trayectoria y mil trabajadores, San Antonio sigue innovando e incursionando en nuevos sectores, manteniendo siempre los valores que la hicieron grande: el trabajo en equipo, la calidad y la empatía.}

Un saludo que cruzó fronteras

Desde Nueva York, el empresario ayacuchano Carlos Añaños Jerí, fundador de AJE, envió un cálido saludo a todos los miembros de la comunidad, alentándolos a seguir apostando por el Perú y por sus sueños. Su mensaje cerró con una frase que resumió el espíritu de la jornada:

“El verdadero éxito es inspirar a otros a creer que sí se puede”.

Un recorrido que deja huella

Los emprendedores tuvieron una visita guiada a la planta de El Comercio. Foto: Violeta Ayasta.

Como broche final, los emprendedores realizaron una visita guiada por las instalaciones de la planta de Pando, donde pudieron conocer los procesos de impresión, distribución y tecnología que hacen posible que Trome llegue a millones de peruanos cada día.

Entre sonrisas, fotos y promesas de volver a encontrarse, la comunidad de Emprende Trome reafirmó su compromiso de seguir creciendo, innovando y compartiendo historias que transforman.

Los asistentes pudieron ver al detalle el proceso de impresión del diario Trome. Foto: Violeta Ayasta.

LAS MARCAS QUE NOS ACOMPAÑARON:

Chapa esa Flor, Galeanna, Incan forest, Bonitas Perú, Morena, Ainhoa, Postres Bullard, Anacapri, Bella Aborigen, Enrolados, Soñaliere, Vane Ku, Rozat, La Chica de las Flores, Petit style, Blossom, Clóset 911, Mansano, Turlove, Metamorfosis, One bite, Wisqa, Livii y Pin pon gift shop.