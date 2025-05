Pierina Vértiz es nutricionista de profesión y trabajaba para una empresa, hasta que se presentó la oportunidad de comprar un negocio de waffles saludables, que estaba a punto de quebrar. Ahora ‘Lima Fit’ está en las mejores tiendas orgánicas, en gimnasios y diversas empresas.

Cuentas que los creadores de este negocio decidieron venderlo y decidiste comprarlo. ¿Qué temores tuviste al asumir este nuevo reto?

Nunca tomé este negocio propio, no tenía conocimiento de cómo manejar esto. Hay una sola oportunidad en la vida, se presentó y era decisión tomarla sí o sí.

¿Cómo fueron los inicios?

Al principio se reactivaban las tiendas. Justo llegó la primera vez de tomar un pedido muy grande, hubo 19 tiendas por atender y no sabía cómo hacerlo, no me daba abasto, pero poco a poco y con mucho esfuerzo se logró. Pasé a comprar los insumos, a la distribución, empaquetado, entrega. He pasado por todas las áreas de mi propia empresa y eso hace que me sienta más segura.

¿Qué fue lo más difícil al emprender esta nueva aventura?

Todo, pero he tenido a mucha gente buena que me acompañó. Aprendí a no ser tan confiada y dar una segunda revisión a las cosas.

¿Por qué apostaste por este producto?

Consumía este producto, es bueno, tiene potencial, es ideal para grandes y niños, personas que entrenan, tienen diabetes.

Eres nutricionista, ¿habías pensado hacer algo así?

No, pero se me ocurren más ideas ahora que conozco el negocio. He pensado ingresar a grifos como una alternativa sana para quienes quieren algo rápido y práctico, y sano.

Pierina Vértiz cuenta que grandes y chicos prefieren este producto sano por su practicidad. Foto: Joel Alonzo.

¿Los peruanos comemos mal?

Sí, los peruanos piensan que mientras más cantidad y más volumen tengan en el plato es mejor para ellos, pero lo ideal es que debe aprender a comer las porciones necesarias.

¿Cómo ves el mercado saludable en el Perú?

La tenencia ha subido, estamos en otras generaciones que se preocupan más por lo que consumen y eso ayuda mucho crezca este rubro en el país.

¿Cuál es el perfil de tu consumidor?

De 25 a 40 años son los clientes recurrentes. Las mujeres son las que más se preocupan en cuidar su figura y tiene el poder de compra en el hogar para darle opciones sanas a sus hijos en el desayuno y las loncheras.

¿Cuáles son las propuestas que tienes en el mercado?

La línea de stevia y canela, sin endulzantes y la vegana.

¿Qué aspiras con tu marca?

A tener una línea más grande de productos y abarcar más espacios, también quiero internacionalizarnos.

¿Cómo va la rotación en las tiendas saludables?

Nos va muy bien, estamos en Organa, en Flora y Fauna y en una tienda del sur. Entramos a gimnasios y una rotación buena en corporativos, pues está demostrado que una buena alimentación ayuda a un buen desempeño.

Las madres son las que más te compran, ¿qué te dicen cuando prueban?

Dicen que es muy práctico para enviarlas en las loncheras, solo les toma cuatro minutos para calentarnos en el horno o la sartén para tenerlo listo.

¿Cuál es el siguiente paso para el proceso de expansión?

Llegar a provincias, tener un mercado más sólido para luego ingresar a otros países. ido y a países cercanos

¿De qué manera te promocionas?

Por redes sociales, donde nos hacen varios pedidos y también en tiendas.

Este rubro está creciendo, ¿qué consejos les da a las personas que quieren hacer productos sanos y vender?

Debe conocer a qué público se van a dirigir, pueden empezar haciendo pequeñas encuestas y luego empezar con las pruebas de los productos para que puedan sacar su registro sanitario, ya que es muy importante para que el consumidor sepa que es bueno y saludable.

RAPIDITA:

CONSEJOS PARA JNA VIDA SALUDABLE

Eviten los dulces en exceso, hagan deporte. Deben aprender a comer medido; es decir, la mitad del plato con verduras, ¼ de proteína y ¼ de carbohidrato. Además, de una buena hidratación.