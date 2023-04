Desde niña, María Gracia Flórez siempre estuvo metida en algún negocio, pues su mamá le decía que para tener lo que ella quería necesitaba trabajar. Cuando estudiaba administración en la universidad decidió irse de viaje y empezó a vender brownies con los que se hizo conocida. Creó ‘Macchia’ hace más de 17 años, tiene un local en Miraflores y distribuye sus postres a varias cafeterías de Lima. Además, es muy famoso porque sus huevitos de Pascua se venden como ‘locos’ a varias empresas.

Desde niña te gustó trabajar, ¿de quién crees que heredaste este espíritu emprendedor?

Una de las personas que siempre me motivó fue mi mamá. Ella me decía desde muy chica que si me quería comprar algo debía comprar.

¿De dónde viene el amor por la pastelería?

Toda mi familia hace postres. Nunca hemos comprado una torta, porque se hacía en la casa. Eso viene de mi abuela, mi tía que tuvo su pastelería y de mi mamá.

¿Por qué se hicieron tan famosos tus brownies en la universidad de Lima?

La calidad es algo importante, tenía una buena receta y buenos insumos. En esa época, hace más de 10 años, los brownies eran muy secos y yo quería venderlos en un local, que tenga sabor a casa, los hacía de manera artesanal y se hizo famoso porque era crocante y amelcochado, se vendía como loco.

La temporada donde hay más demanda son las pascuas, pues Macchia tiene varias presentaciones de huevitos que son muy famosos en el mercado. Foto: Miguel Bellido.

Estudiaste administración, ¿en qué momento te decides por los postres?

Toda la vida he sido muy estudiosa. En el tercer ciclo de la universidad seguía vendiendo mis brownies y me la pasaba más tiempo en la cocina que estudiando. Me di cuenta que no estaba motivada, pero daba ilusión cuando hacía mis recetas.

¿Cuál diría que es el éxito de este negocio?

Diría que es la perseverancia, hemos pasado por cosas difíciles y no nos hemos rendido. Lo mío ha sido si esto va mal, lo cambiamos por otro. Es importante tener un buen negocio, la atención al cliente, a veces el producto puede ser bueno, pero si no hay buena atención, la gente no regresa.

En Macchia han creado huevitos rellenos con brownie y otras variedades para el público como, huevitos sin gluten y con chocolate blanco. Foto: Miguel Bellido.

¿Qué estrategias aplican para atraer más clientes?

Trabajamos mucho en redes sociales, nuestros lives y post son orgánicos, no pagamos por publicidad. Trabajamos con influencers. Mejoramos siempre la calidad, sacamos nuevos productos para generar más ventas y renovar la carta.

¿Canales de venta?

Instagram, Tik Tok, Facebook, nuestra propia página web, aplicaciones: Rappi, Pedidos Ya y Didi.

¿Qué venden más?

Café de especialidad, torta de chocolate, carrot cake, torta de Red Velvet, brownies y alfajores.

María Gracia cuenta que trabajan mucho el tema visual en redes sociales para captar la atención de su público, pues lo visual entra por los ojos. Foto: Miguel Bellido.

¿Fecha de mayor demanda?

Para mí es Pascua, es una locura, grandes empresas nos compran miles de huevitos. Los vendo hace años y son mis productos estrellas, están rellenos de brownies; los tengo sin gluten y también de chocolate blanco.

RAPIDITAS

*PUNTOS CLAVES PARA INICIAR UN NEGOCIO

Costear bien. Mis alumnos me dicen que sufren con este tema, no es simplemente cobrar lo que cobra la competencia, no es multiplicar simplemente por tres, hay muchas formas por Internet de poder encontrar esta información. Crear una buena carta. Que sea creativa. Entender a tu público y eso depende de dónde estés ubicado y saber sus necesidades.

*CLAVES PARA CUIDAR LA MARCA

Preservar la calidad. Grandes empresas cometen errores de cambiar la calidad y el cliente se da cuenta cuando le cambiaste el manjarblanco, el queso. Si bien los precios están caros hay que ver otras formas sin alterar la calidad. Manejar bien el tema de los costos y redes sociales que atraen al público.

*ERRORES QUE TE SIRVIERON DE LECCIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO

El equipo es importante para tu familia y hay que seguir el instinto para encontrar el adecuado.

No arriesgarme. Fui muy cuidadosa al inicio de los años, tuve muchos miedos y por temor crecí muy lento. Debo tomar decisiones, pues el que no arriesga no gana.

