Después de conquistar una de las pasarelas más importantes del mundo, el diseñador gamarrino Jorge Luis Salinas decidió traer un pedazo de esa experiencia al Perú. Inspirado en la colección que presentó en Milán, lanzó una línea exclusiva para una tienda departamental con el propósito de democratizar la moda y permitir que más peruanas puedan vestir prendas con diseño de autor a precios accesibles.

El diseñador quiere que la moda de autor llegue a más personas

La colección incluye faldas, vestidos livianos de algodón, abrigos y otras prendas pensadas para combinar entre sí, con colores vibrantes y un estilo fresco. Salinas explicó que la propuesta nace de su deseo de acercar la moda a todos los peruanos, por lo que invitó al público a visitar las vitrinas de la tienda para descubrir las piezas inspiradas en el desfile que marcó un hito en su carrera.

#EmprendeTrome #JorgeLuisSalinas #Moda #Ropa ♬ sonido original - Emprende Trome @emprende.trome El diseño de autor se vuelve accesible💼👠 Luego de deslumbrar en la Semana de la Moda de Milán, el reconocido diseñador Jorge Luis Salinas da un paso firme con el lanzamiento de una línea exclusiva para una tienda por departamentos. La colección destaca por su versatilidad: vestidos de algodón, faldas y abrigos en colores vibrantes pensados para el día a día.✨💖 #Trome

Emporium y una colección de denim forman parte de sus próximos retos.

El creador también adelantó que trabaja en una nueva colección para su marca Emporium, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. Será una propuesta atemporal de aproximadamente 150 prendas, entre casacas, blusas, pantalones, faldas y abrigos para damas y niños, con especial énfasis en bordados, lavados y detalles que caracterizan su sello creativo.

Las prendas ya se encuentran en una tienda por departamento. Foto: Difusión.

Además, Jorge Luis Salinas continúa impulsando el talento de Gamarra con un proyecto colaborativo en Gamarra 365, donde desarrolla una colección de prendas de denim junto a los locatarios de la galería. El lanzamiento está programado para la quincena de agosto.

Volverá a la pasarela de Milán

De otro lado, Salinas ya se prepara para regresar a la pasarela de Milán en septiembre, donde presentará una nueva propuesta que volverá a llevar el nombre del Perú al escenario internacional.

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