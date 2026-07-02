Cuando tenía 29 años, Vincenzo Napurí identificó una necesidad que tenían los restaurantes peruanos en Europa: acceder a insumos auténticos y de calidad para mantener el sabor de nuestra gastronomía. Desde Barcelona convirtió esa oportunidad en un negocio que hoy abastece a más de mil quinientos restaurantes en 28 países, llevando el sabor del Perú a miles de mesas.

El cebiche lidera la conquista de la gastronomía peruana en Europa

La gastronomía peruana ya se escucha en muchos países. ¿Qué te dicen los europeos acerca de nuestra cocina?

Que el cebiche es único, que nunca han probado sabores como los nuestros. Quienes han estado en Lima quedan enamorados de nuestra gastronomía y siempre me preguntan dónde pueden conseguir los productos peruanos y cómo se preparan los platos.

Con el crecimiento de la gastronomía peruana en Europa, ¿qué platos llaman más la atención de los españoles?

El cebiche es el plato que más hemos comercializado. El reto ahora es promocionar los demás platos peruanos. Hay muchos restaurantes peruanos en España, pero debemos aprender a vender mejor toda nuestra gastronomía.

¿Por qué crees que tantos restaurantes peruanos se han posicionado en España?

No hay que olvidarnos del trabajo que hizo Gastón, quien supo vender muy bien la cocina peruana. Además, los cocineros y emprendedores peruanos han aprendido cómo promocionar nuestros platos y eso ha permitido crecer.

Para que los platos no pierdan su esencia, deben prepararse con insumos peruanos. ¿Cuáles son los principales que llevas a Europa?

Ají amarillo y todos sus derivados (pelado, en pasta, seco, con o sin semillas), ají limo, rocoto, cancha, mote, pisco, cerveza peruana y gaseosas, entre otros.

Napurí viaja a todo el Perú para conseguir los mejores productos. Foto: Paloma Del Solar.

¿Qué debería hacer un cocinero emprendedor que quiere ingresar al mercado europeo?

Prepararse, conocer la legislación y entender cómo funciona el mercado. Y, si quiere emprender un negocio de comida en Europa, que me llame.

¿A los restaurantes peruanos en España van más europeos o peruanos?

Está bastante equilibrado: 50% europeos y 50% peruanos. En el caso de las pollerías, quizá el público sea un 60% peruano y un 40% español. Sin embargo, el español tiene la costumbre de comer fuera de casa y la comida peruana ya está entre sus principales opciones.

El error que le enseñó a hacer crecer su empresa

Cuando empezaste este negocio, ¿qué error te ayudó a mejorar?

Mi negocio es la distribución y siempre busco llegar a más puntos de venta. Cuando decidimos crecer pensamos que, si ya estábamos haciendo el viaje, además del ají amarillo, la Inca Kola o la cancha, podíamos llevar otros productos. El error fue comprar demasiado de artículos que no eran de primera necesidad para los cocineros y terminar con mucho stock.

¿Cómo surgió la idea de llevar productos peruanos a España?

Como todo negocio, identificamos una necesidad en el mercado. Tocamos las puertas de proveedores, agricultores y cumplimos todas las regulaciones sanitarias para exportar. Desde entonces, el negocio ha ido creciendo. Además, converso constantemente con los cocineros para saber qué necesitan.

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¿Las autoridades europeas son rigurosas con el ingreso de alimentos?

Sí, y me parece correcto. Los alimentos llegan a todo tipo de consumidores y deben cumplir los estándares. Incluso hemos tenido problemas con productos que contenían pesticidas no autorizados, por eso el control debe ser estricto.

¿De qué regiones del Perú provienen los productos que distribuyes?

Trabajamos con productos de Piura, Cusco y otras regiones del país.

¿Quién consideras que es el principal referente peruano de la gastronomía en Europa?

Gary Llempén. Es un empresario que tiene alrededor de 20 restaurantes peruanos de distintas marcas en Europa y está muy comprometido con la promoción de nuestra gastronomía.

Cortita

Si un cocinero peruano tiene éxito y quiere abrir un restaurante en España, ¿qué le dirías?

Que confíe en sus raíces. Está bien innovar y hacer fusiones, pero nunca debe olvidarse de los platos que pusieron al Perú en el mapa gastronómico mundial, como el cebiche, el seco de cordero, el chupe de camarones y todas esas recetas tradicionales que heredamos de nuestras abuelas.

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