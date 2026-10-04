La inteligencia artificial (IA) ya es una aliada para los negocios y los emprendedores de la comunidad de Emprende Trome lo saben. El miércoles 30 de setiembre, integrantes de las diferentes ediciones de esta página participaron en un ameno taller sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, realizado en la sala ECO de El Comercio.

La actividad fue organizada por la periodista Katty Gines, encargada de la página Emprende Trome, como parte de las acciones de acompañamiento y capacitación que se brindan a los emprendedores que han formado parte de esta comunidad. El encuentro contó también con la presencia del director periodístico, Carlos Espinoza Olcay, quien acompañó esta iniciativa dirigida a fortalecer a los emprendedores.

TALLER DE IA DE LA MANO DE AMAZON WEB SERVICE

Magali Pinto de AWS se encargó del taller IA.

La charla estuvo a cargo de Magali Pinto, Gerente de arquitectura de soluciones de AWS para Perú, Ecuador y Bolivia quien, junto a su equipo, compartió herramientas, ideas y ejemplos para aprovechar la inteligencia artificial en la mejora de procesos, la productividad y el crecimiento de los emprendimientos.

Son más las marcas que apuestan por ampliar sus conocimientos para fortalecer sus ideas de negocio. Foto: Joel Alonzo.

Pero la jornada no terminó con la capacitación. Luego del taller, los emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus productos, conocer nuevas propuestas, intercambiar experiencias y generar contactos en un espacio de networking.

PARTE DE LA COMUNIDAD QUE PARTICIPÓ EN EL TALLER DE IA

Estuvieron presentes Ainhoa Bio, Vanessa Ku, Pasión Por Endulzar, Incan Forest, Mansano, Fusion, Linaje, Soñaliere, Bonitas Peru, Blossom, Powip, Clan, Metamorfosis, Villa Tomato, Floristerí, Wayi Jeans y Posterum.

Una tarde de Networking. Foto: Joel Alonzo.

Nuestras emprendedoras de Floristerí, Vanessa Ku y Villa Tomato también nos acompañaron en este evento.

EMPRENDE TROME SEGUIRÁ CON LAS CAPACITACIONES

En Emprende Trome seguimos creyendo en las historias de esfuerzo y superación. Por ello, Trome continuará acompañando a su comunidad con capacitación, visibilidad y nuevos encuentros que contribuyan a que los emprendedores sigan creciendo y llevando sus negocios al siguiente nivel.

Los emprendedores mostraron sus productos y dieron a conocer sus propuestas. Foto: Joel Alonzo.

La comunidad sigue creciendo. Foto: Joel Alonzo.

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