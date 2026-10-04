La inteligencia artificial (IA) ya es una aliada para los negocios y los emprendedores de la comunidad de Emprende Trome lo saben. El miércoles 30 de setiembre, integrantes de las diferentes ediciones de esta página participaron en un ameno taller sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, realizado en la sala ECO de El Comercio.
La actividad fue organizada por la periodista Katty Gines, encargada de la página Emprende Trome, como parte de las acciones de acompañamiento y capacitación que se brindan a los emprendedores que han formado parte de esta comunidad. El encuentro contó también con la presencia del director periodístico, Carlos Espinoza Olcay, quien acompañó esta iniciativa dirigida a fortalecer a los emprendedores.
TALLER DE IA DE LA MANO DE AMAZON WEB SERVICE
La charla estuvo a cargo de Magali Pinto, Gerente de arquitectura de soluciones de AWS para Perú, Ecuador y Bolivia quien, junto a su equipo, compartió herramientas, ideas y ejemplos para aprovechar la inteligencia artificial en la mejora de procesos, la productividad y el crecimiento de los emprendimientos.
Pero la jornada no terminó con la capacitación. Luego del taller, los emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus productos, conocer nuevas propuestas, intercambiar experiencias y generar contactos en un espacio de networking.
PARTE DE LA COMUNIDAD QUE PARTICIPÓ EN EL TALLER DE IA
Estuvieron presentes Ainhoa Bio, Vanessa Ku, Pasión Por Endulzar, Incan Forest, Mansano, Fusion, Linaje, Soñaliere, Bonitas Peru, Blossom, Powip, Clan, Metamorfosis, Villa Tomato, Floristerí, Wayi Jeans y Posterum.
EMPRENDE TROME SEGUIRÁ CON LAS CAPACITACIONES
En Emprende Trome seguimos creyendo en las historias de esfuerzo y superación. Por ello, Trome continuará acompañando a su comunidad con capacitación, visibilidad y nuevos encuentros que contribuyan a que los emprendedores sigan creciendo y llevando sus negocios al siguiente nivel.
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