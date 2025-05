Patricia Ulloa viene de una familia emprendedora, se dedicaba a la decoración. Estudió diseño de modas y marketing. Trabajó en una corporación y en su tiempo libre vendía sus joyas en ferias. Renunció a la estabilidad laboral para dedicarse a su negocio. Bohoo Jewelry tiene once años en el mercado, quince tiendas y está lista para ingresar a México.

Patricia, ¿Cuál es la joya que más piden las clientas?

Las cadenas delicadas de plata con baño de oro, tiene símbolos de corazón y apliques de minicircones.

Eres diseñadora de modas y marketera, ¿Por qué te decides por las joyas?

Vengo de una familia emprendedora, ellos tienen un negocio de decoración. De pequeña veía que mi mamá usaba joyas muy grandes y siempre quería ponérmelas. Cuando trabajaba y viajaba a otros países veía piedras y joyería que no había aquí.

¿Qué buscan las mujeres que llegan a tus tiendas?

Buscan sentirse bonita, quieren lucir una joya especial para un momento especial. A veces, queremos sentirnos bien y usar algo delicado para que nos acompañen todos los días. Llegan clientas con sus vestidos para ver qué joya elegir. Las joyas les da confianza.

¿Recuerdas tus inicios?

Este año cumplimos once años. Trabajaba en un corporativo, me iba a ferias para vender mis joyas. En esos años, no había apertura para los emprendedores, tocaba las puertas de los retails y no las abrían, hasta que después de mucho tiempo el Jockey Plaza y La Rambla me aceptaron. En pandemia, nuestra e-commerce nos dio flujo de caja y logramos ingresar a otros malls.

¿Qué les recomendarías a los emprendedores que no les están yendo bien?

Lo que aprendí en estos años, es que hay que tener mucho autoliderazgo, autogestión, automotivación, pues cuando las cosas nos van mal somos los únicos que debemos ponernos de pie y seguir. Al tercer año verás recién los frutos, poco a pocos vas construyendo tu marca.

¿Cuál dirías que ha sido tu secreto para el éxito?

No hay receta. Si no tienen un buen capital de trabajo; primero, formen su negocio y de la mano construyan una marca, porque a veces, invertir desde cero es costoso. En el negocio te enfocas en los procesos y la rentabilidad al inicio y eso te dará caja para poder hacer más como marca.

¿Cuándo fue el momento para dejar tu sueldo fijo en el corporativo para emprender?

Cuando trabajaba sentía que mi marca no crecía tanto, y mi esposo, quien es mi actual socio me dio la confianza como equipo para renunciar al mundo corporativo. Le puse el mil por ciento a Bohoo, veo la dirección de marketing, operaciones, canales. La fórmula es más esfuerzo, mejor resultado.

Todo está listo para la campaña del Día de la Madre. Foto: Mario Zapata.

♥APRENDER DE LOS ERRORES

¿Qué error te sirvió de lección para crecer?

Fue una inversión que hice en un centro comercial, perdí más de 180 mil soles, el flujo de caja era en negativo. Hay fatores que no mides. Lo otro, fue querer controlar todo y hay que aprender a soltar y generar una estructura de equipo que te acompañe.

¿Cuál es el perfil de las clientas de Bohoo?

Son mujeres modernas que quieren sentirse bien, que tengan amor propio, confían en sí misma.

¿Cómo defines a tu marca?

Joven, dinámica y delicada.

¿Cómo te ha servido el marketing en tu negocio?

Buscar innovación en cada área de la marca; empaque, presentación, etc. Y el marketing siento que, en el mercado peruano, estamos liderando con la estrategia de contenidos, inspirando a otras marcas.

Las clientas van en busca del detalle perfecto que convine con su peinado y su teñida. Foto: Difusión.

¿La crisis económica te afecta?

No, siento que el 2023 estaba lento, pero este año nos está yendo muy bien. Estamos con buenas expectativas para la campaña del Día de la Madre.

¿De dónde viene tu materia prima?

Las piedras naturales con un grupo de mujeres de la tercera edad, la colección de oro de exportación de Perú. La platería de Asia, el percing de los Estados Unidos, y de Tailandia, los cuarzos y piedras.

RAPIDITA:

¿Qué hacer en momentos difíciles?

No hay que estresarse en una meta exponencial, crecer un 2% es válido. No solo es vender, sino pensar: ¿qué voy hacer para vender, qué estrategias hacer para diferenciarme de la competencia? Estrategias de contenidos para el canal digital. Cómo pudo aportar en los procesos, etc.

TAMBIÉN PUEDES LEER: