Fátima Sotomayor, una de las creadoras de ‘Misias pero Viajeras’ conversó con Trome para contar los motivos por los que decidieron cerrar este exitoso proyecto. Además, nos habló de sus planes a corto plazo y aprovechó para dar algunos consejos a sus seguidores que aman viajar con poco presupuesto.

Hace unos días, Fátima y Daniela dejaron consternados a muchos de sus seguidores por redes sociales tras anunciar el fin del proyecto que motivaba a muchos a viajar de manera económica, y que duró cerca de nueve años.

“Con Dani nos dimos cuenta de que nos empezamos a tener gustos e intereses distintos. Dijimos que es momento de ser valientes y dejar esto que amamos tanto para empezar con algo nuevo algo. Lo bueno es que van a tener dos canales de YouTube. Ella ya sacó su video en su canal y yo también en el mío, donde cuenta lo que haré y mi experiencia en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez”, detalla.

LOS NUEVO PROYECTOS DE FÁTIMA SOTOMAYOR

Estoy superemocionada porque estoy haciendo contenido, viajes por todo el mundo, conectando con gente local en diferentes partes, hace poco estuve conviviendo con gente de la India y los videos están increíbles, hablo de qué hay detrás del destino, cultura, historia y negocio de cómo funcionan en el mundo para darles ideas e inspiración.

Los viajes se han convertido en una gran oportunidad para ver opciones de negocios.

Además, de hacer contenidos para YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, también hará viajes grupales de Perú, empezando con Pucallpa para conectar con la naturaleza, la tradición, cultura, gastronomía, hay mucho que explotar ahí. Y se vienen viajes por Asia que pronto anunciará.

“Dentro de mis planes están los retiros de negocios que me cambiaron la vida, me abrieron el cerebro, me hicieron ver que hay gente que está haciendo cosas impresionantes y me pueden ayudar y a crecer como profesional o con el emprendimiento que yo tenga”, explica.

FÁTIMA NOS EXPLICA DE LA IMPORTANCIA DECREAR UNA MARCA PERSONAL

Fátima comenta que sigue alimentando y desarrollando su marca personal. Y recomienda a sus seguidores a trabajarla, pues finalmente uno es un producto o servicio que les servirá para que den cursos, asesorías o capacitaciones. Estar presentes en redes sociales es vital en estos tiempos, siempre hay algo bueno para mostrar: pierdan el miedo, ofrezcan sus productos, empaticen con el público.

LOS TIPS DE FÁTIMA SOTOMAYOR PARA VIAJAR COMO MUJER SOLA

Calma, no se asusten, es un viaje que le puede cambiar la vida. Estudien bien el destino donde irán, dónde se van a queda, cuáles son las zonas peligrosas y seguras, estén siempre informadas, contactar a grupos de chicas de otras partes del mundo que las puedan orientar, comunicar a sus familiares donde están y que sepan sus movimientos. Si ven que algo no está bien es mejor salir de ahí. Hay que estar preparadas.

Muchos de seguidores podrán continuar viendo sus viajes y consejos de Fátima en su nuevo canal.

SI VAS A VIAJAR POR PRIMERA VEZ, FÁTI,A SOTOMAYOR TE DA LOS CONSEJOS CALIENTITOS

Al inicio tendrán un poco de miedo, pero les cambiará el chip. Viajen por el Perú, empiecen con un full day, un fin de semana. Luego pueden ir al Cusco, Arequipa, todo paso a paso por un tema de presupuesto.

Si van al exterior, visiten los países que hablen tu idioma como: Colombia (Bogotá, Medellín y Cartagena); hay mercados, hoteles baratos Ecuador es muy bonito, Bolivia. Investiguen paraque no pierdan su tiempo y dinero.

FÁTIMA SOTOMAYOR NOS DICE QUÉ DEBES TENER EN CUENTA SI VAS A VIAJAR POR PRIMERA VEZ

Checa qué incluye tu boleto aéreo, para que no lleves una maleta extra, si solo tienes para un artículo personal. Revisa la medida de tu maleta, si pesa de más, las aerolíneas te cobrarán fuerte. Haz tu check in un día antes, así evitarás pagar 15 dólares cuando es algo fácil que puedes hacerlo desde tu celular.

FÁTIMA SOTOMAYOR YA VIAJÓ Y TE DA LOS DATOS QUE DEBES CONSIDERAR EN EL NUEVO JORGE CHÁVEZ

Lo que dicen en las noticias es verdad. Si vas a vuelos internacionales, trata de ir 4 o 5 horas antes, y para nacionales, 3 horas mínimo, pues se generan muchas colas en la zona de seguridad. Miren bien su sala de embarque en las pantallas porque las pueden cambiar y perderán su vuelo. Si hacen vuelo de escala, tengan en cuenta que demora la entrega de equipajes.

Todos los datos como tips, noticias, precios y más lo podrán encontrar en las redes sociales de Fatima Sotoma.

