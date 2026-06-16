Luis Rivera es un Ingeniero de Software que saltó a la fama en estas últimas Elecciones Generales 2026, luego de anunciar en su cuenta de X (Twitter) sus predicciones electorales, cuando en primera vuelta predijo que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasaría a segunda vuelta, y que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ganaría la presidencia de la República.

Trome pudo dialogar con este joven profesional, quien dio detalles de su profesión, la cual estudió en la Universidad UPC (donde también es docente de su carrera), y habló del mercado laboral que existe en nuestro país, y si es bien remunerado en el Perú.

“ Soy bachiller en Ingeniería de Software, no tengo una especialidad en estadística o en ciencia política . Aparte de eso tengo un Background en competencias de algoritmos. He ganado un par a nivel nacional, buenos puestos a nivel global”, dijo a nuestro diario.

DEMANDA CON RIESGO

Rivera detalló que en el mercado laboral peruano, sí hay demanda para esta carrera, aunque advirtió que la Inteligencia Artificial es el riesgo más próximo que enfrentan.

La programación y la ingeniería de softwares son habilidades muy rentables en la actualidad debido a que todas las grandes empresas las necesitan en su día a día (Foto: Freepik)

“Sí hay demanda para ingeniería de Software en el mercado peruano. Aunque con el tema de la IA (Inteligencia Artificial), podría cambiar, porque l a IA está automatizando mucho el trabajo de la ingeniería de Software ”, señaló.

Respecto a qué tipo de labores realizan estos profesionales en las empresas, dijo que suelen ‘hacer páginas web o comercio por internet, donde puedan mostrar y vender sus productos ; y aparte de eso, hay otras ramas especializadas’.

“Uno puede dedicarse a videojuegos, a gráficas por computadora, pero creo que la demanda ahora está para ingenieros de nivel medio para arriba. Cuando menciono el nivel, me refiero a los senior, que son 5 o más años de experiencia ”, apuntó.

Rivera detalló que una rama de la carrera, es dedicarse a la elaboración de videojuegos

BUENA REMUNERACIÓN

También nos reveló que sí hay una buena remuneración para esta carrera, debido a lo amplio del mercado.

“Creo que tiene una buena remuneración. Cuando mis alumnos egresan, ganan 3000 soles, y en un par de años llegan a 5000 soles. Llegando a senior, ya logran ganar entre 8000 a 10 mil soles. Eso es en sector privado. En el sector público, no conozco a nadie”, añadió.

De acuerdo a Luis Rivera, un Ingeniero de Sotfware puede empezar ganando 3000 soles, y llegar hasta los 10 mil. (Foto: Wikipedia)

Reveló que esta carrera se puede estudiar en la UPC, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; mientras que en la UNI y UTEC se puede estudiar carreras afines, como Ciencias de la Computación ; al igual que en la Universidad Católica (PUCP) se puede estudiar Ingeniería Informática . Además, dijo que en la UPC también se enseña Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación .

CUALQUIERA PUEDE HACERLO

Luis Rivera dejó un mensaje para los jóvenes, señalando que no es necesario haber sido de los mejores en el colegio en el curso de matemáticas, para estudiar Ingeniería de Software.

Este fue el primer tuit que publicó Luis Rivera, señalando que el 'modelo de predicción electoral' que creó, le adelantaba los resultados de la segunda vuelta electoral, dando la victoria de Keiko Fujimori. (Foto: Captura de la cuenta @chubakueno)

“ Es más una carrera de pensamiento lógico que de números. Solo tiene que haber gusto e interés por la tecnología y la computación . Uno de mis alumnos de concursos de algoritmos vino de la carrera de Filosofía, y le sentó muy bien el cambio. Si es su llamado, nunca es tarde ”, apuntó.

Actualización en su 'modelo de predicción electoral' que publicó Luis Rivera, luego de actualizar información. El resultado se mantenía, y mostraba la victoria de Keiko Fujimori (Foto: Captura de la cuenta @chubakueno)