La Ciudad Imperial de Cusco se prepara para recibir la sétima edición de Expo Perú Los Andes 2025, considerada la feria interregional andina más importante del país. El evento se desarrollará del jueves 18 al domingo 21 de setiembre, en el tradicional Campo Ferial de Huancaro, y proyecta reunir a más de 80 mil visitantes entre compradores de supermercados, hoteles, restaurantes, exportadores y autoridades.

Más de 400 marcas en feria andina

La feria reunirá a más de 400 marcas regionales de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín, que presentarán lo mejor de su oferta en agroindustria, alimentos, bebidas, artesanías y servicios para impulsar a las pymes en el mercado nacional e internacional.

Sabores de Apurímac

Los asistentes podrán saborear diversos platillos a base de cuy.

Entre las marcas destacadas estarán los fideos tallarines de Apurímac, con empresas como Bella Abanquina, Rommel Tallarines y la marca colectiva Doña Mica, integrada por cinco negocios familiares liderados por mujeres. La gastronomía apurimeña también tendrá un espacio especial con potajes a base de cuy, como cuy chactado, pepián con cuy y tallarines caseros con cuy relleno.

Innovación y sostenibilidad

“Destilados San Antonio”, con 17 años de trayectoria entre Cusco y Apurímac, presentará licores de maracuyá, muña y anís. La marca avanza hacia convertirse en productor carbono cero, con envases decorativos fabricados a partir de residuos textiles de alpaca, promoviendo la economía circular.

Huancavelica y sus productos nativos

La región Huancavelica participará con cerca de 50 marcas de textiles, cerámica, joyería y alimentos, resaltando los chips de papas nativas orgánicas de ECOFRENDA, elaborados con pigmentación natural azul y roja.

El VRAEM con pabellón propio

La feria contará con un pabellón especial para el VRAEM, donde cerca de 100 marcas exhibirán sus productos de café, cacao, cúrcuma y bambú. Sus productores destacan por los altos precios y reconocimiento internacional que vienen alcanzando.

El público podrá saborear un exquisito café de especialidad.

Impacto económico esperado

La Expo Perú Los Andes 2025 espera generar negocios por más de 90 millones de soles entre ventas directas, ruedas de negocios y servicios conexos como transporte, hotelería y gastronomía local.

Este evento, organizado por la Mancomunidad Regional de Los Andes desde el 2019, busca fortalecer las cadenas productivas de las seis regiones integrantes y visibilizar su potencial en el Perú y el mundo.



