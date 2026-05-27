El panorama electoral y la incertidumbre política suelen poner en alerta a los mercados, y el comportamiento del dólar se convierte en el termómetro que mide la confianza económica en el país. En estos escenarios de volatilidad, impulsados tanto por la coyuntura local como por factores internacionales, es común que las familias y los pequeños empresarios tomen decisiones financieras apresuradas.

Para los emprendedores, saber reaccionar con cabeza fría es fundamental para garantizar la salud de sus negocios. De acuerdo con Fernando Ruiz, CEO de Kambista, la clave está en no dejarse llevar por el miedo y analizar la información con prudencia.

A continuación, se detallan los cinco errores financieros más comunes que se deben evitar durante este proceso electoral:

1. Tomar decisiones impulsadas por el miedo

El temor que pueden generar ciertos candidatos o escenarios políticos suele empujar a las personas a mover su dinero de forma impulsiva. Lo ideal es mantener la calma, evaluar los distintos panoramas potenciales y basar las acciones en información real y factible, en lugar de reaccionar al pánico del momento.

2. Cambiar todos los ahorros a una sola moneda

Concentrar todo el capital exclusivamente en soles o en dólares eleva el nivel de riesgo ante cualquier fluctuación brusca en el tipo de cambio. Una variación inesperada puede golpear directamente el valor de sus fondos de reserva y complicar el cumplimiento de sus metas comerciales o personales.

3. Dejarse llevar por rumores o desinformación

Las campañas electorales suelen ser terreno fértil para la difusión de información alarmista que busca generar zozobra. Para no tomar decisiones equivocadas, es indispensable acudir siempre a fuentes oficiales y de alta confiabilidad que ofrezcan una perspectiva clara y real de la economía.

4. Endeudarse en dólares cuando los ingresos son en soles

Este es uno de los errores más peligrosos para un negocio. Si sus ventas o ingresos diarios se realizan en soles, asumir compromisos financieros o créditos en dólares puede comprometer gravemente su capacidad de pago si el tipo de cambio sube de forma repentina. La regla de oro es endeudarse siempre en la misma moneda en la que se genera el dinero.

5. No evaluar la tolerancia al riesgo personal o familiar

Cada negocio y cada familia tienen un límite distinto de exposición a la volatilidad. Antes de realizar movimientos de divisas o transferir ahorros, es necesario definir claramente qué nivel de riesgo se puede asumir según sus objetivos financieros y planificar cada paso con base en ese diagnóstico.

El dato Emprende: Ante la volatilidad que suele activarse con la publicación de nuevas encuestas o anuncios electorales, las herramientas digitales de cambio se convierten en aliadas clave. Plataformas como Kambista permiten realizar operaciones de forma rápida, segura y con tipos de cambio actualizados en tiempo real, facilitando un entorno transparente para la gestión del dinero.