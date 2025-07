Al Perú se le conoce por ser un país de emprendedores. Una característica que no conoce de edades y que hoy se ve potenciada por una generación que desafía los paradigmas: los mayores de 50 años. Por ejemplo, 5 de cada 10 negocios medianos en el país son conducidos por mujeres de este grupo etario, según el Ministerio de la Producción. Estas cifras reflejan una capacidad admirable para la reinvención y la innovación creativa, que convierte a este segmento en un motor clave para la economía nacional.

Flavio Ausejo, experto en políticas públicas y director de Educación Continua de la PUCP comenta que este porcentaje, que crece con el tamaño de la empresa, demuestra que la experiencia y la madurez se han convertido en activos fundamentales para el liderazgo y la consolidación de negocios en el país. En tal contexto, hemos desarrollado la iniciativa Emprende Senior, que busca generar un espacio de aprendizaje considerando las características propias de los adultos mayores de cara a su proceso de aprendizaje y el desafío que representa gestionar un negocio.

Para Ausejo, no se trata de una coincidencia. El Estudio de Economía Plateada del Banco Interamericano de Desarrollo lo respalda: las personas mayores de 50 años emprenden más que las generaciones anteriores. “Es una muestra clara de que la edad no limita, sino que potencia. Con los años llega no solo la experiencia, sino la claridad para transformar ideas en acción. Hoy más que nunca, es momento de reconocer y aprovechar el valor de esta generación”, afirma.

En tal sentido, brinda algunas recomendaciones para potenciar un negocio de manera creativa para emprendedores de 50 años a más.

Tu experiencia es tu mayor activo

A los 50 ya has superado crisis, negociado en momentos difíciles y vivido procesos de cambio. Todo eso te da una perspectiva única: úsala con estrategia para destacar frente a emprendedores más jóvenes.

Ser creativo no siempre implica gastar más

A veces, un cambio en el empaque, una frase que conecte o una pequeña muestra de cortesía puede marcar la diferencia. La creatividad también está en lo simple y memorable.

No necesitas dominar las redes para empezar

Herramientas como Canva te permiten crear contenido visual sin complicaciones y a tu propio ritmo. Existen talleres gratuitos en línea o en tu comunidad que pueden ayudarte paso a paso.

Activa tu red de contactos

Seguramente conoces a muchas personas con negocios o proyectos. Busca alianzas con emprendimientos que se complementen al tuyo. Así podrás ampliar tu alcance, compartir recursos y llegar a nuevos públicos sin grandes inversiones.

Tener una red de contactos es vital para invitarlos a que conozcan sobre tu proyecto. Foto: Freepik.

Aprender te abre puertas

Nunca es tarde para capacitarte. Hoy existen cursos diseñados especialmente para emprendedores que quieren actualizarse sin complicarse. Lo importante es dar el primer paso: el conocimiento te da autonomía y confianza.

“No estamos solo capacitando individuos; estamos invirtiendo en la economía plateada como un motor de innovación y empleo para el país”, añadió Ausejo. Cabe señalar que el programa Emprende Senior inicia el 18 de agosto y está dirigido para personas que quieran iniciar un emprendimiento o cuenten con una idea de negocio. Las clases son presenciales en el NOS PUCP.

Las personas interesadas podrán obtener más información en el siguiente enlace: educacioncontinua.pucp.edu.pe