Si amas la moda, este es tu momento, pues llega el evento más importante del sector textil nacional, la 15.ª edición de Boutique Moda Perú otoño-invierno 2026. Esta esperada semana de la moda es organizada por la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú, liderada por José Clemente y que agrupa a más de 30 creativos de nuestro país. La cita es este miércoles 29 y jueves 30 de abril en el hotel Pullman de San Isidro, donde se mostrará lo mejor del talento local.

Es una oportunidad de oro para ver cómo las marcas peruanas escalan y conquistan el mercado con propuestas innovadoras y nuestra milenaria herencia textil.

BLOQUES DE LOS DESFILES

El evento inicia el miércoles 29 de abril con dos bloques cargados de talento y visión comercial.

DÍA 1:

Miércoles 29

Desde las 4 de la tarde, será el bloque “i.ENVY” lucirá las creaciones de Alpaca 111, Omar Valladolid, el semillero del CEAM y Gustavo Adolfo Valdez.

Más tarde, a las 6 y 30 de la tarde, el bloque “San Mateo” presentará a firmas como Hara Concept, Diana Castillo, la reconocida marca BATA, La Colonial y la consagrada Ani Alvarez Calderón, demostrando que en el Perú hay moda para todos los gustos y mercados.

DÍA 2

Jueves 30

El bloque “Air Europa” abrirá la tarde con los diseños de Luisa Vargas, Gino Amoretti, IGNATTA, Sonia Lozada y el mismo José Clemente. Estos diseñadores representan el empuje del sector, mezclando la elegancia con estrategias de negocio que buscan posicionar la manufactura peruana como un referente de calidad y lujo a nivel internacional.

Uno de los momentos más esperados será el bloque “ISDIN”, donde se llevará a cabo la Pasarela Regiones, destacando el trabajo que se realiza en Arequipa, Cusco y Huancayo. Este espacio es fundamental para la descentralización del emprendimiento textil, permitiendo que el talento del interior del país conecte con nuevos públicos. Junto a ellos, se presentarán Crisostomo, Estrella Gallo y la dupla de Meche Correa & Ali Rapp, cerrando con broche de oro esta vitrina de creatividad.

BOUTIQUE MODA PERÚ

Boutique Moda Perú no solo es un desfile; es una plataforma que integra a diseñadores consagrados con jóvenes talentos y grandes marcas. Con el respaldo de aliados estratégicos como Air Europa, BATA y la Revista COSAS, el evento reafirma su misión de elevar el estándar del textil peruano. Como dice José Clemente, presidente de la Alianza, el objetivo es potenciar nuestra herencia milenaria para que la moda siga siendo un motor de desarrollo económico para miles de peruanos.