Emprender es motivador, pero también un gran reto para salir adelante con aquello que te apasiona. ‘Cómo Emprender y no morir en el intento’ se llama el proyecto que iniciaron las hermanas Wenddy, Alexandra y Allisson Neciosup hace 8 años para ayudar a otros a iniciar y recorrer su propio camino. Con ese proyecto acaban de ganar para el Perú el premio #Latam Digital, imponiéndose sobre casi 300 candidatos entre agencias y marcas de 19 países que presentaron más de mil trescientos proyectos digitales.

CONSEJOS BIEN POWER

1-ACEPTA EL RETO

Como tenemos nuestro trabajo y sueldo seguros, nos acostumbramos a la rutina que deriva muchas veces en un círculo vicioso. La idea es dejar atrás esa costumbre y empezar una etapa de redescubrimiento para emprender ese nuevo viaje que tanto anhelamos.

2-HAZ LO QUE TE APASIONE

Agarra una hoja de papel en blanco y divídela en cuatro partes para escribir en ella el llamado análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) muy realista de ese sueño que quieres iniciar.

3-IGNORA LO QUE NO TE ASUME

Cuando te decidas, aparecerán quienes te dirán que no es buena idea, que no va a funcionar, que vas a fracasar…Respóndeles con un ‘gracias, pero no importa, voy para adelante con todo’.

4.PREPÁRATE PARA CAER

En el camino a tu propio éxito, cometerás errores y malas decisiones. Esas son justamente señales de tu aprendizaje, tendrás el resto de la vida para hacerlo bien. Los errores enseñan, traen aprendizaje, ocurren para darnos un remezón que nos hará variar y mejorar; equivocarte es un sinónimo de que avanzas.

5-NUNCA DEJES DE APRENDER

Siempre es mejor prepararte y actualizarte en ello que has decidido emprender y así sabrás qué pasos darás más adelante. Busca mentores, aprende de otros emprendedores. No esperes mañana; empieza hoy porque la persona indicada eres tú.

LA MEJOR ESTRATEGIA OMNICANAL POR EMPRENDER

La agencia SMW Redes, de las hermanas Wenddy, Alexandra y Alisson Neciosup, triunfó en los Premios #LatamDigital en la categoría de ‘mejor estrategia omnicanal por emprender’ la única categoría ganada por el Perú entre los19 países participantes con más de 1370 proyectos presentados. Sin duda, un reconocimiento a su labor en favor de los emprendedores, así como a su esfuerzo, trayectoria y buenas prácticas en el ámbito digital. Todo un #OrgulloPeruano.

Su proyecto ‘Cómo emprender y no morir en el intento’ consiste en una serie de talleres que brindan desde hace ocho años a nivel nacional e internacional a colegios, institutos y universidades de forma online y presencial acerca de la importancia de emprender y cómo lograrlo. Estos talleres se basan en sus conocimientos y en la experiencia propia, cuando dejaron sus cómodos trabajos en el año 2014, para iniciar solas su empresa SMW Redes, donde se especializan en el marketing digital.

Han acompañado en ese cambio a más de un millar de personas de diferentes edades y nacionalidades en su camino por hacer realidad el emprendimiento que soñaban, pero por temor a dejar lo seguro y su falta de confianza, dejaban atrás. De esas charlas tan potentes que las hermanas Neciosup brindan a quienes buscan seguir su propio camino, extraemos justamente cinco claves para emprender y no morir en el intento. Toma nota y alístate a dar el paso.





