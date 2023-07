No existe una guía para emprender, todos las personas que deciden tener un negocio propio saben que tienen que seguir una ruta muy complicada, un aprendizaje constante en el día a día, y tener todo el amor posible para no darse por vencido, pues siempre habrá altas y bajas. Es importante, que conozcan a su público objetivo, conocer sus necesidades, hablar con sus clientes para saber sus inquietudes, eso les permitirá tener una mejor visión. Hay que entender que los errores y fracasos no son malos, son lecciones que ayudarán a mejorar los procesos.

Según el reporte de la Asociación Peruana de Capital, Semilla y Emprendedor (Pecap), durante el primer semestre de 2022, la inversión hacia empresas emergentes se duplicó respecto al año anterior, según reporte de la Asociación Peruana de Capital, Semilla y Emprendedor (Pecap).

Desde la experiencia y análisis del presidente de Betterfly, el primer unicornio social de América Latina, Cristóbal Della Maggiora, el Perú está en un momento oportuno para desarrollar estos emprendimientos dinámicos de alto potencial.

“Hay una fertilidad de talento gigantesco, mucho conocimiento. Creo que en Latinoamérica, Perú será una linda sorpresa en el ámbito de startups durante los próximos dos a tres años”, agregó el CEO de Betterfly.

De acuerdo a ello, Perú está posicionándose como un mercado atractivo para inversionistas, además, se ha vuelto cuna de nuevas startups y emprendimientos, los que que para crecer y llegar a ser una empresa potencialmente atractiva, han pasado por diferentes estadios, en los que se han cometido errores pero también aciertos.

ERRORES MÁS COMÚNES QUE COMETEN LOS NUEVOS EMPRENDEDORES

En ese sentido, Jorge Ríos fundador de Perú Founders, comunidad que busca el crecimiento común y llevar el mundo de las startups peruanas a otro nivel, nos dio tres recomendaciones, basadas en los errores más comunes que cometen los nuevos emprendedores:

TENER UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Tener un equipo multidisciplinario: Es importante tener un grupo de especialistas consolidado que pueda atender las necesidades de tu negocio, este no debe ser numeroso, necesariamente.

SOCIEDAD CLARA Y ORGANIZADA

Es vital que quienes lideran la startup o emprendimiento entiendan el rol que cumplen frente al equipo de trabajo, así ayudar a mantener la estabilidad y sostenibilidad.

ESTABLECER PLAZOS Y OBJETIVOS CLAROS

Tener un cronograma de entregables que permita desarrollar a tiempo el producto o servicio, además sea posible realizar pruebas previas.

FUCK UP NIGTHS

Con el fin de ayudar y robustecer el ecosistema de startups y emprendimiento peruano Perú Founders organiza el evento Fuck Up Nights, en esta segunda fecha presencial, los líderes de las startups peruanas como Manzana Verde, Cirkula, B89, entre otras, hablarán sobre sus caídas, desaciertos, malas decisiones y, sobre todo, los aprendizajes que se han llevado de cada uno de esos episodios con el propósito de ayudar aquellos que se encuentran en etapas tempranas.

El evento se llevará a cabo el día 12 de julio a las 6:30 p.m. en el local Comunal, ubicado en Emilio Cavencia 151, Miraflores. La entrada es libre.

